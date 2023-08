Les deux Lyonnaises, Selma Bacha et Wendie Renard lors de la Coupe du monde 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Éliminée en quart de finale de la Coupe du monde par l’Australie, Wendie Renard ne soulèvera jamais le trophée. La capitaine des Bleues et de l’OL a annoncé que ce Mondial avait été son dernier.

Cette fois, c’était la dernière. Après quatre éditions disputées depuis ses débuts en équipe de France, Wendie Renard ne repartira pas pour un tour dans une Coupe du monde. À 33 ans, la capitaine des Bleues a disputé son dernier match dans un Mondial face à l’Australie. Renard avait certainement imaginé une fin bien différente dans cette compétition, mais malgré ses efforts, elle ne soulèvera jamais le trophée.

Quand la possibilité de la voir être encore avec le maillot français en 2027 pouvait être présente, la Martiniquaise a indiqué que l’élimination en quarts de finale aura été son dernier match dans la compétition. "Oui, malheureusement. Oui, oui… On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd’hui, il faut être honnête et lucide surtout, a-t-elle confié à RMC Sport. Dans quatre ans, j’aurai 37 ans, il y a des exemples de joueurs et joueuses qui évoluent encore à cet âge-là au plus haut niveau, mais je pars du principe que c’était mon dernier Mondial, c’est pour ça que j’étais encore plus en mission."

"Il y a eu un changement radical avec le coach"

Néanmoins, l’histoire d’amour entre Wendie Renard et l’équipe de France n’est pas finie pour autant. Une fois la déception de l’élimination passée, la Fenotte s’est fixée un nouvel objectif avec les Jeux Olympiques de Paris dans un an. Si près et si loin en même temps pour la Lyonnaise qui espère que les Bleues pourront s’appuyer sur le socle construit depuis deux mois avec Hervé Renard. "Le coach est arrivé au printemps, en presque trois mois, il y a vraiment eu un changement radical sur tous les domaines. On pourra s’appuyer dessus. On a aussi une nouvelle compétition, la ligue des Nations, qu’il ne faut pas oublier. Tous ces matchs-là doivent nous permettre d’emmagasiner de l’expérience en vue des Jeux olympiques. Mais c’est loin, regardez pour le Mondial : on avait des plans, et des joueuses se sont blessées avant la compétition."