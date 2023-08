Mercato : Jake O’Brien cinquième recrue de l'été à l’OL

Après Skelly Alvero, Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Ainsley Maitland-Niles, l’OL tient sa 5e recrue de l’été. À 22 ans, Jake O’Brien s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club lyonnais.

Certains des noms sont loin d’être ronflants, mais l’OL essaye tant bien que mal de se montrer actif sur le marché des transferts. Malgré les sanctions de la DNCG, le club lyonnais vient d’enregistrer son 5e renfort de l’été après Skelly Alvero, Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Ainsley Maitland-Niles. Ce mardi, l’officialisation de l’arrivée de Jake O’Brien a été rendue publique. L’Irlandais, qui était depuis plusieurs jours à Lyon, arrive en provenance de Crystal Palace et s’est engagé pour quatre saisons avec l’OL. Le club lyonnais a dépensé un million d’euros auquel s’ajoutent 400 000€ de bonus et un intéressement de 20% sur une future plus-value. Il devient le second joueur irlandais de l’histoire à porter les couleurs de l’Olympique lyonnais, après Mick McCarthy lors de la saison 1989/90.

Aucun match de Premier League avec Crystal Palace

À 22 ans, le colosse défenseur (1,97m) continue son tour des clubs d’Eagle Football. Appartenant à Palace avec qui il n’a jamais joué en Premier League, il avait été prêté la saison dernière au RWD Molenbeek avec un certain succès (31 matchs) comme nous l’avait confié Théo Defourny avant l’amical contre l’OL courant juillet. Cinquième recrue estivale, O’Brien posera-t-il malgré tout définitivement ses valises entre Rhône et Saône pour ce nouvel exercice ? L’international U21 irlandais va d’abord évoluer quelque temps à l’OL à l'entraînement afin que Laurent Blanc prenne une décision sur l’avenir d’O’Brien pour les mois à venir comme précisé dans le communiqué du club.