Blanc (OL) réagit aux accusations de racisme contre Galtier (PSG)

Comme la plupart des entraîneurs de Ligue 1, Laurent Blanc a été questionné sur les accusations de racisme qui planent au-dessus de Christophe Galtier.

C’est l’affaire qui secoue le football français depuis quelques jours. Suite aux accusations de Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, Christophe Galtier est empêtré dans une tourmente médiatique. L’entraîneur du PSG est accusé de propos racistes tenus contre certains de ses anciens joueurs de confession musulmane de son temps sur la Cote d’Azur. Des propos que l’ancien adjoint de l’OL a tenu à démentir vendredi lors de la conférence de presse d’avant-match du PSG ainsi que son intention de poursuivre tous ceux qui portent atteinte à son nom et sa famille.

En attendant que la lumière soit faite sur toute cette histoire, la plupart des entraîneurs du championnat de France sont forcément interrogés sur cette histoire qui secoue le paysage français du football. Ayant été laissé tranquille sur le sujet mercredi lors de sa conférence de presse, Laurent Blanc n’a pas échappé à la question vendredi soir après la victoire de l’OL à Toulouse.

"À Paris, rien ne se fait comme ailleurs et je suis bien placé pour le savoir. C’est une mauvaise histoire. On va voir ce qu'il se passe, a déclaré le technicien olympien, qui croit en l'innocence de son ami, sur Prime Video. Mais Christophe Galtier est un personnage que je connais depuis 40 ans. J’ai joué en équipe de France junior avec lui. Sincèrement, quand on me parle d’une personne raciste… je ne pense pas. On utilise beaucoup ce terme, et très vite d’ailleurs. On verra ce qu’il se passe, mais ça reste mon ami."

Un ami qui risque de recevoir un accueil des plus froids ce samedi pour le choc entre le PSG et Lens au Parc des Princes (21h).