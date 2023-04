Rayan Cherki et Naom Bonnet lors d’Anderlecht – OL (@OL)

Comme chaque année, l'OL a décidé de libérer des jeunes de l'académie. À l'issue de la saison 2023, Noam Bonnet, Djibril Bahlouli ou encore Cédric Augarreau seront libérés par l'OL.

Ça n'était plus arrivé depuis l'année 2004. De Farès à Djbril, en passant par Mohamed et Nesrine, cela faisait 19 ans qu'un Bahlouli était à l'OL. Mercredi, la liste des joueurs non conservés au centre de formation par l'OL à la fin de saison a fuité. Le dernier de la famille Bahlouli (Djibril, 17 ans), figure parmi cette longue liste. À partir du 1er juillet 2023, Noam Bonnet (20 ans) ne sera pas retenu par le club lui aussi. Le milieu central de l'OL avait signé son premier contrat professionnel le 30 mai 2022. Il n'aura jamais disputé de match avec l'équipe A.

27 joueurs libérés au total

2001 : Cédric Augarreau

2002 : Noam Bonnet, Madyan Sounni

2004 : Enzo Vita

2005 : Evan Abran, Farès Benarbia, Romain Berthelin, Yanis Cheick, Tidiane Diawara

2006 : Djibril Bahlouli, Helder Oliveira Da Silva, Esteban Pourcher

2008 : Presley Assignon, Edem Khababa, Darnell Mbala Kabuya, Lucas Metral, Jérémie Sergio Domingos

2009 : Islem Amrani, Yassine Ben Aoun

2010 : Lélio Beddadi, Enzo Brochier-Cendre, Asir Uzun, Hakan Yurt, Jules Bourreau