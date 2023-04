Mercato : Lopes réaffirme son amour pour l’OL

Encore une fois décisif à Toulouse vendredi soir, Anthony Lopes reste l’un des maillons forts lyonnais dans cette saison. Le gardien a réaffirmé son amour pour le maillot de l’OL.

Avec Alexandre Lacazette et ses 19 buts en Ligue 1, il est forcément un peu tapi dans l’ombre. Pourtant, il est l’un des grands messieurs de l’OL dans cette saison chaotique. Souvent remis en question, Anthony Lopes réalise toutefois une saison taille patron dans le but lyonnais. Vendredi soir, dans la victoire à Toulouse (1-2), il a encore rappelé que si la formation lyonnaise est encore en course pour la 5e place, il n’y était pas étranger. Auteur de nombreux arrêts, Lopes est dans la lignée de ce qu’il fait depuis son retour de blessure. Même à Nantes, il a été l'un des rares à surnager, évitant à ses coéquipiers de sombrer bien plus tôt dans la partie.

Celui qui va disputer son 450e match avec l’OL dimanche prochain face à Marseille paye encore sa réputation, mais force est de constater que malgré les critiques, il est plus qu’au niveau. Remporter un titre ne sera pas encore pour cette saison, mais Anthony Lopes compte bien se rattraper dans les années à venir. Prolongé jusqu’en 2025 durant l’été dernier, le portier lyonnais peut devenir le joueur d’un seul club. Interrogé sur son avenir par Frédéric Piquionne, le champion d’Europe 2016 a de nouveau clamé son amour pour ce blason qu’il défend depuis sa jeunesse. "J’ai le cœur rouge et bleu, j’ai l’OL dans le sang. J’y suis depuis que j’ai 13 ans, j’ai gravi les échelons les uns après les autres, je suis fier de porter ce maillot. J’ai envie d’amener le club où il le mérite parce que c’est un club de haut niveau."

En attendant de retrouver les sommets, ce sera avant tout la 5e place de Ligue 1 qui est à viser en cette fin de saison.