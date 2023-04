Alexandre Lacazette célébrant son but avec Rayan Cherki lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Auteur de son 19e but de la saison, Alexandre Lacazette a encore joué son rôle de buteur. Ayant poussé le défenseur toulousain à la faute sur le deuxième, le capitaine ne boudait pas son plaisir d’une troisième victoire de suite en Ligue 1.

On ne va pas dire qu’ils sont allés la chercher avec les tripes, mais vendredi soir, les joueurs de l’OL ont dû batailler pour se défaire de Toulouse (1-2). Au regard des statistiques pourtant, le club lyonnais a plutôt maitrisé les débats et aurait pu s’offrir trois points bien plus facilement. Seulement, comme c’est le cas depuis le début de la saison, l’OL pêche offensivement et a dû attendre un coup du sort et une erreur toulousaine à deux minutes de la fin du temps réglementaire pour forcer son destin. Celui de mettre la pression sur Lille, Rennes et Reims, ces deux derniers s’affrontant ce week-end.

Après la rencontre, Alexandre Lacazette ne cachait pas sa satisfaction malgré la souffrance. "Elle fait beaucoup de bien, on est content. Je pense qu’il y avait moyen de se mettre à l'abri plus tôt, a malgré tout regretté le capitaine lyonnais sur Prime Video. On a eu les occasions, moi le premier, on s’est mis en danger bêtement à l’image de notre saison, mais on a réussi à gagner, on enchaîne trois victoires, c’est bien, ça fait du bien."

"On a raté tous les objectifs qu'on s'était fixés"

Quand, à force de rater, de se casser les dents sur la défense du Téfécé, les Lyonnais auraient d’ordinaire baisser les bras, ils ont pourtant poussé, à l’image de Rayan Cherki bien plus inspiré en deuxième mi-temps qu’en première. Avec trois victoires de suite, 50 points au compteur et deux petites unités provisoires de retard sur le LOSC, l’objectif de la 5e place n’a jamais été aussi proche. Toutefois, Alexandre Lacazette, auteur de son 19e but de la saison, s’est permis de mettre le holà sur cet objectif.

"Franchement, oui l’objectif de la 5e place est là, mais il faut qu’on prenne les matchs les uns après les autres, qu’on arrête de faire des plans, qu’on reste sérieux, on verra à la fin de la saison où on est. À force de se lancer des objectifs à chaque fois, on les rate tous donc, ça serait bien qu’on reste humble et serein et qu’on gagne les matchs et qu’on arrête d’avoir des plans sur le futur."

En bon leader, Lacazette suit les directives de Laurent Blanc de ne pas s'enflammer. Peut-être que cette fois-ci, les retombées seront positives à Lyon…