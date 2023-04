Après Toulouse (1-2), Blanc pense que "l’OL est sur le bon chemin"

Avec trois victoires de suite en Ligue 1, l’OL s’est relancé dans la course à l’Europe. Malgré le succès à Toulouse, Laurent Blanc a encore vu des choses à améliorer, mais estime que son groupe suit la bonne voie.

Il fallait remonter à la fin janvier - début février 2022 pour voir une telle série. Et encore, l’OL s’était offert trois succès de suite grâce à un match en retard joué contre l’OM. Autrement, il faut remonter à encore plus loin pour espérer trouver la trace d’une telle série pour le club lyonnais. Depuis vendredi soir, c’est désormais de l’histoire ancienne. Après une victoire de prestige contre le PSG (0-1), un sursaut d’orgueil contre Rennes (3-1) dimanche dernier, les Lyonnais sont allés chercher une victoire étriquée à Toulouse (1-2). Ils ne sont pas passés loin d’un énième faux-pas dans cette saison, mais les joueurs de Laurent Blanc ont eu le mérite de pousser jusqu’au bout.

Pas de quoi voir le coach lyonnais sauter au plafond après la rencontre. Fidèle à sa réputation, Blanc a livré un constat lucide sur la rencontre, bien qu’il savoure cette victoire. "Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai détestées. Que j'ai moins aimées, du moins. On a été trop généreux, pas assez tueurs, en première mi-temps. C'est le discours que j'ai tenu à la mi-temps, qu'à un moment donné, il faut savoir pourquoi on joue au football : pour gagner. On avait la possibilité de prendre le large au score et on ne l'a pas fait. La deuxième mi-temps a été mieux au niveau offensif, on s'est créé des occasions, mais eux aussi. La victoire n'est quand même pas imméritée, parce qu'on a tenu le ballon. Mais on se serait rendu le match beaucoup plus tranquille en menant 2-0."

"On fait des résultats, on fait des séries, c'est bien"

Pas assez tueur et n’ayant pas puni l’adversaire comme l’avait fait remarquer le coach avant la rencontre, l’OL a joué avec le feu et aurait très bien pu repartir de la Ville Rose avec un seul point et de nouveaux maux de tête. Finalement, la formation rhodanienne enchaîne et revient provisoirement à deux points de la 5e place. Un scénario encore impensable il y a deux semaines. Comme ses joueurs, Laurent Blanc ne veut pourtant pas tirer de plans sur la comète malgré une seule défaite sur la phase retour.

"On est passé par beaucoup de déceptions depuis le début de la saison. Des choses ont été bien faites, mais on était dans un tel marasme négatif qu'on ne reconnaît pas certaines choses. Le match de Coupe (perdu contre Nantes) a donné raison à ceux qui sont pessimistes sur le jeu de Lyon. Mais on s'aperçoit qu'on est un peu mieux en championnat. On fait des résultats, on fait des séries. On n'est pas dominateur, mais je pense qu'on est sur le bon chemin."

Avec l’OM qui s’avance dans une semaine, l’OL voudrait bien faire le quatre à la suite, afin de lancer complètement son sprint final.