L'OL retrouve un peu de baume au coeur contre Rennes (3-1)

Quatre jours après l’élimination en Coupe de France, l’OL voulait retrouver un peu de baume au coeur contre Rennes. Grâce à une force de caractère, les Lyonnais ont retrouvé un peu de couleur avec un deuxième succès de suite en championnat.

Une victoire pour se redonner un peu d’air et surtout sortir la tête de l’eau. Voilà la mission que les Lyonnais s’étaient fixés dimanche pour la réception de Rennes au Parc OL. Dans une enceinte décinoise délaissée par les Bad Gones, l’OL avait à cœur de panser ses plaies et sa déception après la désillusion de la semaine et cette Coupe de France que l’OL a sabordé tout seul, comme un grand. Une victoire contre le Rennes de Genesio n’allait bien sûr pas tout faire oublier, mais dans ce "rêve" de jouer la Ligue Europa Conférence qui a repointé le bout de son nez depuis mercredi soir, les trois points étaient bons à prendre. En ce dimanche de Pâques, les hommes de Laurent Blanc ont cherché pendant longtemps, mais l’œuf surprise a finalement éclos après l'heure de jeu (3-1).

Pendant que le Parc OL avait fait vœu de silence, laissant l’ambiance aux chants des supporters rennais, l’OL a tout fait pour se mettre la tête encore plus sous l’eau. Avec une entame de match catastrophique, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont été pris par la gorge par une formation bretonne qui voulait elle poursuivre sa bonne moisson à Décines. Comme un symbole, c’est encore un ancien du club qui est venu faire la misère à l’OL. Suite à une prise de risque impardonnable de Bradley Barcola devant sa surface, Amine Gouiri ne s’est pas fait prier pour mystifier Sinaly Diomandé d’un petit pont et ajuster Anthony Lopes (0-1, 11e). Encore incapable de se montrer offensif dans le 4-3-3 mis en place par Laurent Blanc, l’OL a dû attendre la demi-heure pour reprendre ses esprits, Lopes se chargeant de maintenir l’écart à un but. On ne peut pas dire que les ambitions lyonnaises aient débouché sur quelque de vraiment flagrant, mais au moins, il y a eu une envie. Par les temps qui courent, on se contente de peu.

De l'envie et de l'impact, les ingrédients magiques de la deuxième mi-temps

Le retour aux vestiaires et les sifflets descendus du Parc OL ont-ils fait comprendre aux Lyonnais qu’il y avait un match à jouer ce dimanche ? En tout cas, le visage montré en deuxième période a été à des années lumières de celui de mercredi ou même des 45 premières minutes. Bien plus présents dans l’impact, les hommes de Laurent Blanc ont poussé le Stade Rennais dans leurs retranchements. Plus de mouvements, plus d’envie, il ne faut finalement pas grand-chose pour inverser la tendance d’un match. C’est ce qu’a répété Blanc durant la semaine et ça a porté ses fruits. Sur une inspiration de génie, Corentin Tolisso a ramené les deux équipes à égalité à l’heure de jeu (1-1, 60e).

Un déclic pour le milieu qui est bien plus précieux quand il n’est pas attaqué que face à Nantes, mais aussi pour son équipe. Dans un but qui a mis du temps à se décider, Alexandre Lacazette a apporté sa pierre à l’édifice, en validant le temps fort lyonnais avec son 18e but de la saison (2-1, 68e). Touché mentalement, Rennes a accusé le coup avec un nouveau but de Barcola. Coupable sur l’ouverture du score rennaise, le jeune Lyonnais s’est rattrapé en donnant un peu plus d’air à tout un stade à dix minutes de la fin. Paradoxalement, l’OL a remporté deux matchs sur trois dans cette semaine excitante. Il a perdu le mauvais et se retrouve à faire la bonne opération du week-end en Ligue 1. Rien ne tourne rond à Lyon, dans un sens comme dans l’autre.