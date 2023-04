Dominé pendant 45 minutes, l’OL a montré un tout autre visage en deuxième mi-temps. Avec plus d’envie, les Lyonnais ont inversé la tendance. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : avec de l’envie, ça va mieux

Dans la lignée du visage montré à Nantes, l’OL a été insipide pendant 45 minutes contre Rennes. Bousculés par l’intensité rennaise, les Lyonnais n’ont pas réussi à répondre au défi adverse et peuvent remercier Anthony Lopes d’avoir fait les arrêts qu’il faut en première période. Et puis, le visage s’est transformé dans le deuxième acte. À l’image de la saison, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette arrivent à faire les montagnes russes pendant 90 minutes. Bien plus mordant dans l’impact à l’image du milieu de terrain, l’OL a joué un peu plus haut, a poussé Rennes à reculer et les œufs de Pâques se retrouvent forcément récoltés.

Laurent Blanc ne cesse de répéter qu’il ne demande pas grand-chose à ses joueurs si ce n’est du mouvement, de l’envie. Il a du mal à se faire comprendre depuis son arrivée, mais la seconde mi-temps montre que l’entraineur lyonnais n’a pas forcément tort. En 45 minutes, ces ingrédients ont suffi à faire rompre le Stade Rennais et à offrir les trois points. Dommage que ce ne soit que par intermittence.

Flop : Sinaly Diomandé

On l’avait laissé sur une prestation solide en championnat sur la pelouse du Parc des Princes. Seulement, dans un retour à une défense à quatre et avec une configuration tactique bien différente que celle d’attendre comme face au PSG, Sinaly Diomandé est clairement plus en difficulté. Le voir tergiverser avec le ballon n’est pas nouveau. L’Ivoirien n’est pas un manieur de ballon, il ne l’a jamais été et ne le sera jamais. Ce n’est pas ce qui lui est demandé, mais dans ce jeu de possession, il se retrouve bien trop souvent à la baguette et ça n’aide clairement pas à voir l’OL proposer quelque chose d’intéressant. Trop de passes approximatives, trop d’hésitation.

Et quand balle au pied ce n’est pas ça, ce dimanche, il ne s’est pas plus rassuré défensivement. Bousculé par Kalimuendo, Diomandé s’est fait mystifier par Amine Gouiri sur l’ouverture du score rennaise. Pris par la feinte de l’ancien Lyonnais et de son petit pont, il n’est pas le seul coupable, Bradley Barcola n’ayant pas le droit de faire ce qu’il a fait devant sa surface. Mais le défenseur central a eu du mal à s’imposer physiquement, à l’image de ce jeu de corps de Kalimuendo à la 21e et une talonnade dans la course de Gouiri.