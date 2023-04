Dos au mur après l’ouverture du score de Rennes, l’OL a trouvé les ressources mentales pour inverser la tendance. Avec ces trois points, les Lyonnais n’ont pas totalement dit adieux à l’Europe.

L’élimination en Coupe de France était encore trop dans les têtes. C’est de cette façon que Laurent Blanc a tenté d’expliquer la première mi-temps de l’OL dimanche face à Rennes. Bousculés par les Rennais, les Lyonnais ont donné l’impression d’être dans la continuité de la prestation insipide livrée à Nantes quatre jours plus tôt. "De la peur, une timidité technique et mentale" et voilà comment l’OL a trouvé le moyen de se mettre des bâtons dans les roues après seulement dix minutes de jeu. Encore touchés avec cette désillusion en Coupe, l’OL a finalement dû attendre le deuxième acte de sa rencontre de la 30e journée pour passer la seconde et s'imposer à domicile (3-1). Tout sauf une surprise pour Laurent Blanc après la rencontre.

"Dans une semaine à trois matchs, souvent le dernier est le plus difficile à jouer. C’est à ce moment que vous ressentez la fatigue physique, mais aussi mentale. Avec ce qui s’est passé mercredi avec la grosse déception de Nantes, les 45 premières minutes peuvent s’expliquer avec une peur, une timidité technique et mentale. Derrière, vous vous faites punir parce que vous ne jouez pas et que le ballon vous brûle les pieds. Rennes en a profité et aurait pu en profiter davantage. J’étais persuadé qu’en deuxième mi-temps, ça irait mieux. Il ne fallait bien sûr pas donner beaucoup de cadeaux à Rennes, autrement, ça aurait été difficile de revenir."

Blanc a préféré ne pas faire de changements

Puni par Amine Gouiri après seulement 10 minutes de jeu, l’OL a laissé passer l’orage, profitant d’un Anthony Lopes alerte dans son but pour repousser des tentatives lointaines rennaises. Le club breton n’ayant pas réussi à faire le break dans son temps fort, c’est finalement un scénario inverse qui s’est déroulé avec des Lyonnais capables, eux aussi, de faire la différence en l’espace de dix minutes. "Il faut toujours y croire dans le sport, comme dans la vie. C’est une belle leçon de vie. Tout m’a plu. Plus de détermination, moins de timidité avec le ballon, plus de prise de risques. C’est tout ce qui fait un bon match de football. Après, il y a eu des buts, c’est quand même la chose la plus difficile et on en met trois en une mi-temps. On a provoqué et ce sont les joueurs de Rennes qui ont finalement eu le même visage que nous en première mi-temps."

Avec la dynamique positive dans ce deuxième acte, Laurent Blanc a préféré ne faire aucun changement. Comme s’il avait compris les erreurs d’un passé pas si lointain.