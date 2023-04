Buteur pour la première fois de la saison, Corentin Tolisso a relancé l’OL dimanche après-midi. Ayant déjoué à Nantes, le milieu appelle à faire profil bas malgré les deux victoires contre le PSG et Rennes.

C’est tout le paradoxe de l’OL. Les Lyonnais ont trouvé le moyen de s’offrir le PSG et Rennes en l’espace d’une semaine. Deux matchs où l’on n’attendait pas forcément les Lyonnais au contraire de la demi-finale de la Coupe de France contre Nantes. C’est finalement bien à la Beaujoire que le club lyonnais a failli au pire des moments. Battre le PSG et Rennes en six jours devrait donner le sourire en temps normal, mais le spectre de l’élimination était toujours bien présent dimanche au Parc OL. "On est très content parce que mentalement, c’était très compliqué après le match de mercredi et cette défaite à Nantes, a avoué Corentin Tolisso après le match. On voulait vraiment bien réagir ce dimanche par rapport à ça. C’est bien ce qu’on a fait. On a réussi à bien jouer et à gagner donc il faut continuer à faire ça."

Pendant 45 minutes, le constat était pourtant bien différent de celui d’une équipe conquérante face à Rennes. Encore dans leurs petits souliers, les Lyonnais ont subi de plein fouet l’entame bretonne et ont rapidement été menés au score. Sans Lopes, l’OL aurait pu couler un peu plus, mais finalement, l’élan collectif qui avait été aux abonnés absents mercredi à Nantes a eu raison de la première demi-heure rennaise. Plus concernés, plus joueurs, les hommes de Laurent Blanc ont trouvé le déclic mental pour renverser la tendance. "On a eu un discours différent à la mi-temps par rapport à Nantes. On a pris notre rôle en mains, à bien se parler tous ensemble, a poursuivi le milieu. Même si on était mené 1-0, on n’a pas baissé les bras, il fallait continuer sur la lancée des 10-15 dernières minutes de la 1re mi-temps. On a poussé, on a fait bloc, on a joué comme une équipe ce dimanche après-midi, c’est même encore mieux d’être revenu au score, d’être passé devant et d’avoir mis ce troisième but qui nous a fait du bien. Dans la tête, ça fait du bien."

"Bête de ne pas croire que c'est jouable"

Dans cette semaine à six points sur six, l’OL a fait la bonne opération en revenant à cinq points de la 5e place, passant même de la 9e à la 7e place en l’espace d’un week-end. L’objectif Europe est-il vraiment atteignable ? Tolisso estime qu’avec huit matchs à jouer, "il serait bête de ne pas croire que c’est jouable". Seulement, les montagnes russes lyonnaises ont appris à ne pas prendre pour argent comptant le visage de la seconde période. "On va gagner un match, on va dire que c’est relancé, on va en perdre un, on va dire l’inverse. Il ne faut pas penser que tout est acquis quand on gagne et l’inverse quand on perd. On est des compétiteurs, maintenant, ce sera à nous de ne pas se prendre pour des autres parce qu’on a gagné contre le PSG et Rennes." On jugera sur pièce, le même discours ayant été tenu après le match au Parc des Princes…