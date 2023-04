Passeur décisif sur le 3e but de l’OL dimanche, Rayan Cherki a fait l’objet de sifflet durant le match. Interrogé, Laurent Blanc estime ne pas comprendre l’attitude des tribunes avec le jeune Lyonnais.

Il a tenu à faire le tour du stade au coup de sifflet final. Comme il en a l’habitude, Rayan Cherki a été le dernier Lyonnais à rentrer aux vestiaires après le succès (3-1) contre Rennes, dimanche après-midi. Ayant salué les quatre tribunes, le meneur de jeu ne s’est pas montré rancunier, car il avait de quoi. Quand le public a sifflé l’annonce de la composition d’équipe, Cherki a été le seul à être conspué à son nom. Ces sifflets ont perduré pendant toute la rencontre, à mesure qu’il enchaînait certains mauvais choix et pertes de balle.

Après la rencontre, Laurent Blanc a avoué être tombé des nues en attendant son joueur sifflé sur chacune de ses prises de balle. "C’est la première fois qu’il vit cette situation (les sifflets, ndlr). C’est un jeune joueur. J’ai du mal à comprendre les gens. Quand je suis arrivé en octobre, tout le monde me dit 'Rayan est un super joueur, il faut le faire jouer. Il a du talent'. Tu le fais jouer, et au bout de deux ou trois matchs plus difficiles, le mec vient jouer ici devant son public, sur son terrain, dans sa ville, il se fait siffler. Je trouve ça un peu maladroit pour ne pas dire autre chose. Et 'maladroit', c’est très sympa."

Décisif pour la 1re fois depuis le 12 février

Passeur décisif sur le troisième but lyonnais, Rayan Cherki a sauvé son match sur cette action. Une remontée de balle qui est aussi la preuve qu’il est un joueur bien plus séduisant quand il est en mouvement qu’arrêté comme cela a pu être le cas à Nantes et même en première mi-temps. Le raccourci est peut-être rapide de dire que quand Rayan Cherki va, tout va à l’OL, mais il est clairement cette étincelle qui peut faire basculer un match. Il est juste dommage qu’il soit sur courant alternatif comme son équipe, mais Laurent Blanc demande de la patience. "Un joueur comme lui peut faire des différences. On peut toujours sortir du match [...]. Rayan a de la personnalité, il a ses défauts et ses qualités. C’est un joueur qu'il faut encore développer, le perfectionner. C’est un diamant et il faut le tailler encore. Il a des choses à améliorer dans son jeu. Ce n’est pas en le sifflant que tu vas améliorer quoi que ce soit. Le caractère, il l’a."

Auteur de sa 5e passe de la saison, Rayan Cherki n’avait plus été décisif depuis le 12 février dernier…