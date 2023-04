En menant 1-0 après seulement dix minutes de jeu, Rennes ne s’attendait pas à vivre un après-midi comme celui-là. Bruno Genesio regrettait le visage rennais en deuxième période.

Tout avait bien commencé pour le Stade Rennais. Profitant de l’ambiance ou plutôt du manque d’ambiance au Parc OL, le club breton a rapidement profité des maux lyonnais après l’élimination en Coupe de France pour prendre l’avantage. Comme c’est souvent le cas avec l’OL, c’est un ancien de la maison en la personne d’Amine Gouiri qui a mis la tête sous l’eau aux Lyonnais. "Malheureusement, on n’enfonce pas le clou en première malgré plusieurs occasions", a regretté Bruno Genesio après la rencontre. Il faut dire que Rennes a eu des opportunités, mais Anthony Lopes a veillé au grain quand Benjamin Bourigeaud n’a pas attrapé le cadre sur une action dangereuse.

Rennes sur une spirale négative depuis la reprise

N’ayant pas réussi à faire le break, les Rouge et Noir ont "été punis" dans le deuxième acte. L’OL bien mieux en jambes et bien plus dans l’impact, Rennes a reculé, trop reculé au point de prendre l’eau en neuf minutes et de s'incliner (3-1). Si l’entraîneur rennais a regretté que la simulation d’Alexandre Lacazette ne soit pas sifflée, le visage de ses joueurs a été à des années lumières de celui de la première mi-temps. "En face, il y a des champions, notamment deux joueurs qui ont remis leur équipe sur rails. Ensuite, on s’est liquéfié, a-t-il poursuivi. On a été mis sous pression, mais on aurait dû mieux résister, mieux ressortir le ballon. On a été débordé sur tous les compartiments. On doit retrouver des valeurs qui nous font défaut, sur certains matchs ok, mais pas dans la durée. C'est insuffisant ce qu’on fait depuis décembre dans la continuité." Invaincu contre l’OL depuis sa prise de fonction en Bretagne, Bruno Genesio espérait un autre dimanche de Pâques pour son retour en ville.