OL : Blanc ne compte pas lâcher Cherki 

Rayan Cherki lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À la suite du match remporté contre le PSG (0-1), Laurent Blanc s'est encore montré exigeant, avec Rayan Cherki.

Laurent Blanc n’a pas hésité à encore faire passer un message à Rayan Cherki, après la victoire contre le PSG (0-1). Questionné par Thierry Henry au sujet du jeune joueur, le technicien de l'OL a souligné les défauts qu’il tente de faire disparaître chez l’international espoir. "J'essaie de lui faire comprendre, parce que ce n’est pas encore gagné, qu’avec les qualités qu'il a, le football d’aujourd’hui, a-t-il indiqué au micro de Prime Vidéo. Quand on est arrêté, on arrive plus à faire des choses, à faire des différences, à dribbler deux ou trois garçons."

Direction la Beaujoire

Conscient du talent de son joueur, le coach lyonnais sait que Rayan Cherki aime par-dessus tout être décisif. Laurent Blanc semble être le mieux placé pour l’aider à atteindre son potentiel. "Par contre, s'il comprend qu’avec la technique qu’il a et la facilité qu'il a de jouer avec les deux pieds, s'il se met en mouvement, il va faire très mal, il va être décisif et ce qu’il aime, c'est être décisif", a-t-il déclaré.

Pour Laurent Blanc, il ne reste plus qu’à espérer que le message soit bien passé chez son joueur de 19 ans. Ces déclarations interviennent avant la demi-finale de la Coupe de France face à Nantes, mercredi (21 h 10). À noter que le 18 janvier 2020, du haut de ses 16 ans, le meneur de jeu lyonnais avait réalisé une belle prestation face aux Nantais (3-4). Il avait notamment inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, avec un penalty provoqué en supplément.