Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a eu la main lourde pour l’OL. En plus de tomber sur le tenant du titre, le FC Nantes, les Lyonnais iront jouer à la Beaujoire. Un stade qui rappelle de bons souvenirs à Rayan Cherki.

Qu’importe l’adversaire, l’OL souhaitait avant tout pouvoir recevoir en demi-finale de Coupe de France et avoir donc un petit avantage avec un public qui pousse. Malheureusement, pour la première fois dans cette campagne 2022-2023, les Lyonnais vont devoir quitter l’antre du Parc OL et se rendre en Loire-Atlantique. Le tirage au sort a réservé le FC Nantes au programme du club rhodanien pour cette dernière marche avant le Stade de France. Certainement le pire tirage possible, avec un déplacement donc et un affrontement contre le tenant du titre, qui compte bien garder sa couronne dans la compétition.

Cherki en avait fait voir de toutes les couleurs en 2020

Néanmoins, en voyant le handballeur Elohim Prandi tirer l’OL pour accompagner le FC Nantes, personne n’a pu s’empêcher de penser à ce soir de janvier 2020 et de ce 16e de finale de la Coupe de France à la Beaujoire. Une rencontre qui avait donné lieu à un vrai récital de Rayan Cherki, tout juste âgé de 16 ans. Le meneur lyonnais s’était offert un doublé de buts et de passes dans la victoire spectaculaire du club rhodanien (4-3). Trois ans plus tard, Cherki a enfin pris la mesure du haut niveau malgré une irrégularité toujours présente et ne sera pas de trop pour guider l’OL vers sa première finale depuis 2012 dans la compétition.