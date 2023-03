OL - Coupe de France : l’Europe passera d’abord par la Beaujoire

Pour la première fois depuis dix ans, l’OL a la possibilité de soulever un trophée en fin de saison. Il faudra d’abord passer l’obstacle nantais en demi-finales. Mais les Lyonnais n’ont plus vraiment le choix s’ils veulent être européens.

Tout est encore possible en championnat, mais les huit points de retard sur la 5e place ne pousse pas forcément à l’optimisme. Après Grenoble, Castello Lukeba a confirmé que "l’OL avait la Coupe comme objectif, mais était toujours concentré sur le championnat" mais difficile de croire que les Lyonnais n’ont pas dans le coin de leurs têtes cette possibilité d’aller chercher un premier trophée depuis 2012 et de s’éviter des maux de têtes en championnat pour aller chercher l’Europe. La Coupe de France est le chemin le plus rapide pour être européen et les Lyonnais l’ont bien compris. Encore plus maintenant qu’il ne reste plus que deux marches pour y parvenir. "Comme n’importe quelle équipe, on ne s’en est jamais caché, quand on la démarre, on a envie de la gagner, a déclaré Anthony Lopes après Grenoble. Pour l’instant, ça se passe bien, on est en demi-finale, mais il reste encore deux matchs pour aller soulever la Coupe de France."

La 6e place de Ligue 1 ne sera plus européenne

Quand l’OL avait plutôt tendance à faire profil bas ces dernières années au moment d’afficher ses objectifs en cours de saison, le club lyonnais sait que cette Coupe de France est aujourd’hui le bol d’air qui manque pour pouvoir respirer un peu mieux. Ça n’effacera certainement pas le parcours chaotique en Ligue 1, mais mettre fin à onze ans de disette n’a pas de prix. Surtout que depuis que l’OM s’est fait éliminer, l’OL ne peut désormais ne compter que sur lui. Avec l’exploit d’Annecy, c’est aussi la possibilité de voir la 6e place du championnat devenir qualificative pour l’Europe qui s’est envolée. Les supporters lyonnais ne se plaindront pas de voir l’autre Olympique avoir pris la porte face au voisin haut-savoyard, mais à présent tout est entre les mains des Lyonnais.

Le voyage à Nantes début avril s’annonce donc d’une importance capitale. Ce scénario, l’OL l’a connu ces dernières années. Par deux fois, il a eu l’occasion de se donner une chance de mettre fin à des années sans titres. S’il n’avait pas existé contre le PSG en demi-finale en 2020, le club lyonnais avait déjoué à domicile face à Rennes l’année précédente. Un revers dans une saison déjà particulière et qui avait sonné la fin de l’aventure de Bruno Genesio dans son club de toujours. Les suiveurs de l’époque n’ont pas oublié, les supporters non plus. En tirant le FC Nantes, tenant du titre, les Lyonnais ont peut-être eu le tirage le plus complexe avec en plus un déplacement en Loire-Atlantique à gérer. Mais n’est-ce finalement pas le meilleur tirage possible pour ne pas se voir trop beau, trop vite ?

Ne pas se voir trop vite tout en haut

Le chemin est loin d’être tracé vers ce premier titre malgré ce que l'on peut lire à droite à gauche depuis l'élimination de l'OM et l’adversité nantaise devrait servir à ne pas arriver avec un excès de confiance. Les Lyonnais peuvent-ils vraiment se le permettre dans cette saison ? Pas vraiment, mais le « all in » sur la coupe ne doit pas être gâché par un sentiment de supériorité. Ce ne sera pas le cas à la Beaujoire et ce n’est probablement pas plus mal. De quoi remettre en question le déplacement à Paris quelques jours plus tôt pour affronter le PSG ? La Coupe de France étant devenu un objectif prioritaire, bien qu’au sein du club, on se refuse à utiliser le terme, le voyage dans la Capitale trois jours avant n’arrive pas forcément au bon moment.

Connaissant Laurent Blanc, il ne voudra pas faire l’impasse sur ce choc, lui qui reviendra pour la première fois au Parc des Princes depuis 2016 et son départ du club parisien. Mais quand un joueur aurait pu serrer les dents pour une telle affiche, la perspective de la demi-finale à la Beaujoire devrait pousser à ne prendre aucun risque. C'est peut-être dur à lire, mais, en attendant de retrouver des ambitions à la hausse avec le projet mis en avant par la direction, l’OL est rentré dans le rang et, à l’heure actuelle, le PSG n’est pas la priorité. Depuis mardi, elle se nomme Coupe de France.