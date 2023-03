Coupe de France : l’OL ira à Nantes pour une place en finale

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, l’OL ira Nantes, tenant du titre. Le vainqueur ira tout droit au Stade de France.

Il ne reste plus qu’une marche à gravir avant de retrouver le Stade de France. Onze ans après le dernier trophée, l’OL a la possibilité de mettre fin à cette décennie de disette le 29 avril prochain. Encore faut-il réussir à se qualifier pour cette finale tant attendue par les supporters lyonnais depuis la qualification contre Grenoble, mardi. Gare donc à l’excès de confiance et à se croire déjà arriver à Paris alors que la saison a prouvé que rien n’était acquis avec les joueurs lyonnais.

Pour pouvoir monter à Paris et ainsi se donner le droit de rêver à un avenir européen la saison prochaine, l’OL va devoir se défaire de Nantes dans un mois. Ce jeudi soir avait lieu le tirage au sort des demies et les hommes de Laurent Blanc ont donc hérité des Nantais, tenants du titre. Cette rencontre se déroulera en milieu de semaine soit le 4 avril soit le lendemain à la Beaujoire juste après un déplacement au PSG et avant la réception de Rennes. Il n’y a désormais plus à réfléchir : à Nantes, seule la qualification sera belle.