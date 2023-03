L’OL s’habitue au dernier carré de la Coupe de France

La joie des joueurs lyonnais après le but de Barcola lors d’Angers – OL en février 2023 (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Vainqueur en 2012, l’OL n’a depuis plus soulevé le moindre trophée en Coupe de France et dans n’importe quelle autre compétition. En se qualifiant pour les demi-finales contre Grenoble, le club lyonnais a rejoint pour la 3e fois en cinq ans le dernier carré.

Dans la saison compliquée que vivent les Lyonnais en championnat, la Coupe de France ressemble à une vraie bouffée d’oxygène. Seulement, les adversaires rencontrés amènent à la prudence puisque hormis Lille, l’OL a joué deux équipes de Ligue 2 et une de National 3. Pourtant, au lendemain de la victoire (2-1) contre Grenoble, les hommes de Laurent Blanc sont bien en demi-finale et c’est tout ce qui compte. Il faudra quand même ne pas se voir trop beau, trop vite et ne pas tomber dans l’ivresse et l’euphorie d’un beau parcours au risque de voir l’Europe et le rêve d’un premier trophée depuis 2012 s’envoler en un claquement de doigts.

C’est la déconvenue qui est arrivée bien trop souvent au club lyonnais ces dernières années. Car, malgré l’absence de titres, l’OL est un habitué au dernier carré de la Vielle Dame. Mardi, le club a signé sa 13e qualification parmi les quatre derniers représentants dans la compétition depuis sa création. C’est d’ailleurs sa troisième présence sur les cinq dernières campagnes. En 2019, l’OL avait mordu la poussière contre Rennes à domicile (2-3), ce qui avait sonné comme la fin de l’ère Genesio. L’année suivante, les Lyonnais n’avaient pas fait le poids face au PSG (1-5) juste avant le début de la crise de la Covid-19. Trois ans plus tard, ils ne sont plus que quatre rescapés de cette défaite cuisante (Lopes, Aouar, Caqueret, Dembélé).