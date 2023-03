OL : John Textor a assisté à la qualification contre Grenoble

Arrivé à Lyon lundi, John Textor était présent aux côtés de Jean-Michel Aulas mardi soir au Parc OL. L’Américain a connu sa première victoire à domicile après deux défaites.

Il n’y a pas que pour Jeffinho que c’était un soir de première mardi au Parc OL. Pour John Textor, le quart de finale de Coupe de France contre Grenoble a également été celui d’une première victoire. Depuis sa prise de contrôle de l’OL Groupe en décembre dernier, l’Américain avait déjà vu l’OL gagner, mais encore jamais en étant en tribunes. Présent contre le PSG alors qu’il était toujours en négociations pour devenir l’actionnaire majoritaire, Textor avait vu la formation lyonnaise perdre même s’il s’était montré content du spectacle.

John Textor était à OL Grenoble en février 2023 (crédit photo @Anthony Ravas)

Contre Strasbourg, le spectacle sur et en dehors du terrain avait été bien moins positif entre les appels à la démission du duo Ponsot - Cheyrou, les sifflets contre certains joueurs et en prime la défaite. C’est désormais du passé puisque John Textor a enfin assisté à une victoire lyonnaise au Parc OL. Arrivé à Lyon lundi, l’Américain enchaîne les rendez-vous comme avancé par Vincent Ponsot lundi dans "Tant qu'il y aura des Gones" et était logiquement de la partie mardi soir pour le quart de finale de Coupe de France. Aperçu au bord de la pelouse avant la rencontre, il a échangé avec Bruno Cheyrou, Sonny Anderson, le nouveau conseiller, et Vincent Ponsot avant d’aller rejoindre Jean-Michel Aulas dans la tribune présidentielle.