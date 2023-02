OL : Sonny Anderson n’arrive pas en sauveur

Présenté officiellement à la presse jeudi, Sonny Anderson était attendu. L’examen médiatique n’a pas forcément dissipé les interrogations sur son véritable rôle à l’OL.

Il a rapidement joué sur la corde affective comme pour justifier sa présence face aux caméras jeudi. À 52 ans, Sonny Anderson vit "un rêve" de pouvoir retrouver l’OL, vingt ans après son départ comme joueur, un peu plus de dix après son rôle d’adjoint. En temps normal, voir la légende lyonnaise reprendre du service au sein de son club aurait déclenché passion et enthousiasme, de la présidence jusqu’aux supporters. Seulement, le contexte lyonnais fait que cette frénésie semble s’arrêter qu’aux bureaux du Parc OL.

Ce scepticisme populaire, Anderson le connait bien et n’a pas manqué de le rappeler au moment d’être interrogé sur le choix du président Aulas de miser sur lui plus qu’un autre. "Je n’avais pas été bien accueilli quand je suis arrivé en 1999 et ça a bien changé derrière. Je sais que je suis attendu, mais encore une fois, il faut du temps, a déclaré le nouveau conseiller sportif. J’aurais totale liberté pour dire les choses qui ne vont pas, mais aussi qui marchent. Je n’ai pas peur parce que c’est le club que j’aime." L’amour des couleurs et de la ville, personne ne les remet en cause entre Rhône et Saône.

Un rôle consultatif des plus flous

Néanmoins, à l’heure où la gronde populaire fait rage contre la direction, le temps n'a pas forcément le levier à activer pour calmer tout le monde. Cette présentation était forcément attendue pour dissiper les doutes et les possibles écrans de fumée. Après une heure de question - réponse, on ne peut pas forcément dire que le triumvirat Anderson - Aulas - Ponsot a vraiment rassuré tout le monde. En sous-entendant presque que les obligations avec beIN Sports passaient avant l’OL, Sonny Anderson a fait ce qu’il n’avait jamais fait durant sa carrière lyonnaise : marquer contre son camp.

Quand Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont mis en avant un rôle similaire à Gérard Houllier, lui aussi prestataire externe avec notamment des missions chez Red Bull, l’ancien coach n’était certes pas présent lui aussi à tous les matchs, mais avait malgré tout des tâches sportives comme excuse. Aujourd’hui, les raisons d’une non-présence quotidienne passe un peu moins bien dans l’environnement lyonnais qui se demande encore ce que va pouvoir apporter le Brésilien. Il l’assure, il n’arrive pas en sauveur malgré les dires de Jean-Michel Aulas. Son rôle consultatif doit permettre d’avoir un avis extérieur sur le fonctionnement de l’OL. "Grâce à mes activités de consultant, si je vois un joueur intéressant, je peux alerter le club. Pareil, je vais venir voir les matchs à l’académie et s’il y a un jeune qui mérite, je peux en parler. À l’époque, Gérard m’avait demandé d’aller observer Loïc Rémy. J’avais été séduit et lui avait dit de le faire signer pro. C’est ce qui s’est passé derrière. Tout ce qui touche au football, c’est là ma liberté d’action."

Anderson demande du temps

La casquette est large et "transversale" comme l’a rappelé JMA mais laisse perplexe. Le Brésilien a rappelé qu’il interviendrait avant tout quand on fera appel à lui dans ce rôle de conseiller. Des interventions "à la demande du président, de la direction et du coach. Je suis là pour répondre à ces demandes et aussi anticiper." Avec des missions assez floues, Sonny Anderson ne va-t-il pas empiéter sur les fonctions de certains comme la cellule de recrutement ? Le principal intéressé assure que tout est très clair, notamment avec Laurent Blanc "avec qui il n’y a pas d’ambiguïté. S’il veut faire appel à moi, il sait qu’il peut."

Interrogé sur la question dans la foulée, l’entraîneur lyonnais s’est montré bien moins ouvert, estimant que "ce n’est pas le rôle de Sonny d’intervenir dans le vestiaire." Une réponse somme toute cash bien que nuancée derrière sur son rôle avec les joueurs brésiliens, mais qui montre que tout le monde n’est pas forcément encore sur la même longueur d’ondes. Quand l’organigramme de l’OL avait besoin d’une certaine transparence avec des titres officiels plutôt qu’officieux, la nomination d’un conseiller sportif a rajouté un peu de flou artiste dans le sportif. Pourtant, Jean-Michel Aulas en est certain, le retour de Sonny Anderson est "la petite chose qui va nous faire compléter la stratégie évoquée." Reste à savoir qu’elle est telle vraiment…