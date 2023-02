OL : Jean-Michel Aulas "n’a pas acheté la crédibilité d'Anderson"

Ayant connu ce modèle avec Bernard Lacombe et Gérard Houllier, Jean-Michel Aulas souhaitait retrouver un conseiller à ses côtés. Le choix de Sonny Anderson a coulé de source pour le président de l’OL.

L’espace de quelques minutes, il a remonté le temps et est revenu en 1999. Il s’est souvenu des courses à moto dans les rues de Barcelone, de l’accueil médiatique réservée à sa nouvelle recrue, etc. Jean-Michel Aulas n’a pas la mémoire courte, mais s’est félicité du chemin parcouru avec Sonny Anderson depuis ce fameux jour de juin 1999. Après avoir été la recrue la plus chère de l’histoire de l’OL, son capitaine et son plus fidèle ambassadeur, le Brésilien revient dans le club lyonnais en qualité de conseiller sportif. Une nouvelle corde à son arc à 52 ans, après quelques expériences ratées, notamment à Neuchâtel.

Pourquoi avoir donc choisi Sonny Anderson, qui n’a plus les pieds dans les coulisses du football depuis plus de dix ans, si ce n’est via beIN Sports ? Pour le président Aulas, ce choix était somme toute logique. "Pour occuper ce poste de conseiller, il fallait de la confiance comme ça a été le cas avec Bernard (Lacombe) et Gérard (Houllier). Il y a eu de nombreuses candidatures, mais ça ne pouvait qu’être Sonny et personne d’autre. Une relation s’est créée depuis toutes ces années. On n’a pas acheté la crédibilité de Sonny mais un renfort pour le bien de l’OL, on sait où on va."

"Sonny a marqué l'époque de l'OL"

Chez les supporters, la nouvelle de l’arrivée de l’ancienne idole de Gerland a été accueillie avec retenue, certains étant encore échaudés par l’épisode Juninho. Les rôles seront bien différents, Anderson étant bien moins dans l’action que pouvait l’être son compatriote avec son costume de directeur sportif. Néanmoins, se rappelant les grandes heures lyonnaises avec cet organigramme, Jean-Michel Aulas estime que "Sonnygoal" est une pièce de plus dans le projet pour retrouver les sommets.

"C'est une réponse à un certain nombre d’interrogations que nous nous sommes posées, mais c’est aussi la volonté de se donner les moyens de tout réussir dans le futur. Sonny arrive comme conseiller football, au niveau du groupe, à mon niveau également. Avec Vincent (Ponsot) sur la partie football. On a discuté pas mal avec Sonny, on a toujours gardé d’excellentes relations. Parce qu’il a marqué l’époque de l’OL par un grand rayon de soleil. On est tous convaincus que c’est la petite chose qui va nous faire compléter la stratégie évoquée."

En 1999, Sonny Anderson avait fait passer l’OL dans une autre dimension. En 2023, le chantier est bien plus colossal et il lui faudra plus que ses pieds pour réussir.