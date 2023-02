Malgré l’arrêté préfectoral, Grenoble a obtenu gain de cause. Face à l’engouement en Isère, le club grenoblois a réussi à avoir des places supplémentaires pour le quart de Coupe de France contre l’OL.

L’engouement populaire a pour une fois eu raison des arrêtés préfectoraux. Si ce dernier reste toujours en vigueur pour le quart de Coupe de France entre l’OL et Grenoble pour les supporters isérois, ils ont réussi à avoir un certain gain de cause. Limitée à 1200 initialement, le cortège grenoblois sera un peu plus conséquent. En effet, le GF38 a annoncé ce jeudi que quatre bus supplémentaires vont faire le trajet entre la ville grenobloise et Décines mardi prochain.

"Afin de répondre à ces demandes et pour que nos joueurs puissent compter sur un maximum de supporters grenoblois lors de ce quart de finale de Coupe de France, des négociations ont été entamées avec les différents protagonistes tels que l’Olympique Lyonnais, la Direction Centrale de la Sécurité publique (DDSP) et la Préfecture du Rhône que le GF38 souhaite remercier pour leur collaboration. En effet, le GF38 a obtenu l’autorisation de commercialiser quatre bus supplémentaires."

Le premier quart de finale de Grenoble depuis 2009 et la proximité avec Lyon a permis un véritable engouement populaire. De nombreux supporters isérois avaient d’ailleurs pris des places sèches au milieu des supporters lyonnais, le déplacement officiel du club ayant rapidement été complet. Mardi, au Parc OL, il se pourrait bien que les Grenoblois fassent du bruit.