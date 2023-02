Face aux risques d’affrontements entre supporters de l’OL et de Grenoble, la préfecture du Rhône a décidé d’encadrer la venue des Grenoblois. Les 1200 supporters viendront au Parc OL sous escorte policière le 28 février prochain.

Entre certains supporters de l’OL et du GF38, il existe un certain antagonisme plus ou moins récent. La Préfecture du Rhône en est consciente et n’a pas attendu le dernier moment pour passer à l’action. A un peu plus de deux semaines des quarts de finale de la Coupe de France, un arrêté préfectoral a été publié concernant la venue des supporters autorisés à se rendre dans le parcage visiteurs du Parc OL, le 28 février prochain (21h10).

Tout supporter du club isérois aura interdiction de se rendre dans le centre ville de Lyon le jour du match et devra venir suivre le déplacement collectif organisé par le club ou par l’une des associations de supporters du GF38 reconnues. Ce voyage se fera sous escorte policière au moment de l’arrivée sur l'aire d'autoroute de l’Isle d’Abeau et ce jusqu’à Décines. Au total, ce sont 1200 places qui ont été mises en vente à Grenoble pour suivre ce match de coupe de France depuis le parcage visiteurs de l’enceinte de Décines.