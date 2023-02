Moussa Dembélé a inscrit son 70e but avec l’OL

Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Buteur pour l’ouverture du score de l’OL, Moussa Dembélé pensait avoir fait le plus dur à Auxerre. Titulaire, l’attaquant a signé son 70e but avec l’OL depuis son arrivée.

Il n’aura pas forcément marqué des points dans le jeu avec une prestation à l’image de celle de l’équipe. Vendredi soir, Moussa Dembélé n’a pas vraiment réussi à peser sur la défense d’Auxerre et son association avec Amin Sarr n’a pas fait se lever les foules. Les deux attaquants ont semblé perdus l’un à côté de l’autre, mais le Français a au moins eu le mérite de rehausser sa performance individuelle avec un but pour l’ouverture du score lyonnaise (36e). S’il n’a pas suffi à donner les trois points à l’OL, Moussa Dembélé a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis six mois.

Dans le top 15 des meilleurs buteurs de l'OL

Une disette qui n’en finissait plus et qui le maintenait depuis la victoire contre Angers en septembre dernier à 69 buts avec le club lyonnais. Il a désormais franchi la barre des 70 buts et fait officiellement son entrée dans le top 15 de meilleurs buteurs de l’histoire de l’OL, laissant Nabil Fekir dans son rétroviseur. En attendant son départ à la fin de la saison, Moussa Dembélé peut encore grappiller quelques places s’il retrouve la mire et un temps de jeu plus conséquent. André Guy et Memphis Depay sont à six longueurs et Sidney Govou à sept comme détaillé sur le site OL Passé et Présent. Pour aller chercher le top 10 et Lisandro Lopez, cela ressemble à une mission impossible, douze buts séparant l’Argentin de Dembélé.