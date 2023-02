Auxerre - OL : première titularisation pour Amin Sarr

Arrivé cet hiver à l'OL, Amin Sarr connaîtra sa première titularisation ce vendredi contre Auxerre (21h). Il évoluera aux côtés de Moussa Dembélé.

Un duo inédit à la pointe de l'attaque de l'OL ce vendredi à Auxerre (21h). Pour affronter l'AJA en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le staff lyonnais, qui a fait le déplacement sans Laurent Blanc, malade, a choisi de lancer Amin Sarr et Moussa Dembélé devant. Le Suédois est titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, tandis que le Français attendait ça depuis début janvier et la réception de Metz en Coupe de France.

L'OL toujours en 3-5-2

Pas de Bradley Barcola donc, qui sera sur le banc, tout comme Jeffinho, qui portera le numéro 47. Le reste du 11 ne change pas par rapport au succès contre Lens dimanche dernier, avec Anthony Lopes dans les buts, derrière une défense composée de Saël Kumbedi, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico. Dans l'entrejeu, on retrouvera Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et un cran plus haut Rayan Cherki.

A noter que Lopes sera capitaine.

Le 11 de l'OL contre Auxerre : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba- Kumbedi, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Cherki - A. Sarr, Dembélé