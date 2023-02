OL : Corentin Tolisso parvient enfin à enchaîner

Titulaire lors des sept derniers matchs de l'OL, Corentin Tolisso est en plus capable d'enchaîner les rencontres en entier, comme le prouvent ses trois précédentes sorties.

Corentin Tolisso aurait-il laissé derrière lui ses pépins de santé ? En tout cas, lorsqu'on regarde sa feuille de présence, on constate que le milieu de terrain est plutôt épargné par les blessures sur ce premier mois et demi en 2023. Il n'a d'ailleurs manqué que deux matchs cette année (Clermont et Metz). Lui qui était "frustré de ne pas pouvoir tout donner au club" début janvier, il vient d'enchaîner sept titularisations de suite, preuve qu'il se sent bien et monte en rythme.

Première fois qu'il joue trois fois 90 minutes depuis 2021

L'international français n'est en plus pas ménagé, avec un temps de jeu important sur les dernières semaines. On observe même qu'il a joué trois fois 90 minutes contre Troyes, Lille (Coupe de France) et Lens récemment, une première pour lui depuis la période entre novembre et décembre 2021 avec le Bayern Munich (trois également).

Contre Auxerre ce vendredi (21h), le champion du monde 2018 devrait entamer une nouvelle fois la partie, avec possiblement le brassard de capitaine en l'absence d'Alexandre Lacazette. Avec un Tolisso en forme, l'OL semble lui aussi se porter de mieux en mieux.