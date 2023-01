De retour à l'entraînement ce lundi, Corentin Tolisso postule pour une place dans le groupe de l'OL à Nantes. Après six premiers mois compliqués, le milieu de terrain lyonnais assure tout mettre en place pour être de retour à 100% pour le club de son coeur.

Son état d'esprit personnel

"Ca va bien, je m’entraîne avec le groupe lundi. J’ai bien attaqué après les vacances, après j’ai eu un petit bobo la semaine dernière. On a réglé et je suis de retour. Ca va mieux. On a eu le temps depuis le match de Rennes, on a beaucoup travaillé avec le staff médical. Je sais que je sors de 3-4 ans compliqués physiquement au Bayern avec pas mal d’opérations. C’est difficile de régler ce problème en six mois mais il faut que je prenne le temps. On parle beaucoup avec le staff médical, on travaille énormément sur moi que ce soit physique ou dans la tête. Tôt ou tard, ça ira mieux et je sais que je pourrai donner le meilleur de moi-même."

Plus dans la gestion avec l'enchaînement des pépins

"Je suis quelqu’un qui se donne à fond, il faut peut-être que je m’économise et que je sois dans le contrôle de mon corps et de ma réflexion. C’est un travail que je fais depuis mon retour à l’OL. J’ai confiance en toutes les personnes qui travaillent avec moi pour que je retrouve mon niveau."

La frustration depuis son retour

"C’est frustrant parce que je fais tout pour aller bien avec le travail invisible. Il n’y a pas forcément de compréhension et si c’était juste mon travail invisible qui n’allait pas, j’aurais eu juste à régler ça mais ce n’est pas le cas. C’est difficile de trouver une explication de 'pourquoi il a si, pourquoi il a ça'. Il faut que je continue à être sérieux même si je vois que je fais tout bien et que ça ne fonctionne pas. Je ne lâcherai pas même s’il m’arrive quelque chose dans dix jours, dans trois ou six mois. Je ferai tout pour revenir à 100% et donner le meilleur de moi-même. Je le pense vraiment que ça va s’arrêter et revenir au top physiquement."

Une volonté de revenir trop vite

"Oui, on veut revenir trop vite mais j’ai 28 ans, il faut que j’ai une meilleure réflexion. Revenir trop vite, ce ne sera pas forcément bon. En juillet, je me suis dit que je reviens dans mon club, dans ma ville, auprès de ma famille, au niveau de la tête ça allait être plus facile. Donc oui c’est frustrant de ne pas pouvoir donner tout ce que les supporters, l’équipe, le club attendent de moi. J’ai signé cinq ans ici, pas six mois donc j’espère que le futur sera meilleur."

Ce qu'il manque à l'OL

"Il faut qu’on continue à travailler. Ce qu’on fait à l’entraînement, c’est très bien que ce soit dans la technique, l’agressivité, l’implication de tous. Il faut juste réussir à retranscrire ça sur le terrain. C’est dans la tête parce qu’à l’entraînement, il y a beaucoup d’agressivité. Il faut un état mental plus méchant. On perd beaucoup de duels ou on n’est pas sur le second ballon et ce sont des petits détails qui font que ça tourne en notre défaveur. L’arrivée de Dejan (Lovren) va nous permettre d’augmenter ça."

Un blocage sur le terrain ?

"Je n’ai pas d’appréhension physique et de blocage depuis que je suis à Lyon. Ca m’est arrivé dans le passé mais c’est pour ça que je travaille sur le mental et la réflexion. Je travaille avec quelqu’un parce que j’ai eu beaucoup de problèmes physique et ça peut être relié à un aspect mental. Je crois énormément à ces choses-là."

Les axes à développer

"On manque d’agressivité comme l’a dit le coach. On peut faire mieux autrement on ne serait pas 8e. Par rapport à ce que je vois à l’entraînement, il faut plus se libérer et moins réfléchir en match. Jouer en match comme à l’entraînement. C’est compliqué mais ça se travaille. Il faut prendre de la confiance avec deux, trois victoires. On arrive à faire des bons matchs par moment et finalement il y a les montagnes russes donc c’est difficile de gagner de la confiance et c’est pour ça que c’est important de faire une phase positive."

L'abnégation de Tagliafico

"C'est ce qu’il nous apporte depuis le début. Nico, pour sa part, fait une très bonne première partie de saison. Il faut que ça reste comme ça et qu’on s’appuie sur ce qu’il fait à l’équipe. C’est ce genre de joueur qu’il faut suivre dans l’équipe."

Sa complémentarité avec Caqueret

"Je ne sais pas s’il a été meilleur à Brest parce que j’étais à côté de lui. Il a fait une très bonne 1re mi-temps et il est très bien revenu depuis la trêve. J’essaye d’avoir un rôle plus dans la maitrise, dans l’encouragement, dans le leadership, d’être meilleur techniquement car ça ira mieux pour les autres. On peut être extrêmement complémentaire. Maxence court beaucoup et a un gros volume de jeu. Les aller-retour, il peut les faire, il peut être décisif. Il faut qu’on continue à jouer ensemble même si ça dépend beaucoup de moi plus que de lui (sourires). On s’entend bien dans la vie de tous les jours."