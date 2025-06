OL : le tacle à peine voilé de John Textor à la DNCG

Certes en retrait de l'OL désormais, John Textor n'en reste pas moins le patron de la holding. Il s'est exprimé sur les changements apportés à l'organisation, égratignant au passage la DNCG.

Comme il l'a expliqué la semaine passée, John Textor se met, au moins officiellement, en retrait de l'Olympique lyonnais. Désormais, la nouvelle présidente se nomme Michele Kang, secondée par Michael Gerlinger (directeur général). Un gros bouleversement commenté par celui qui reste le patron d'Eagle Football Holding (EFH), la société mère.

Dans un communiqué d'EFH, il affirme soutenir ce changement. "Chacun de nos clubs et chacune de nos communautés méritent un leadership avec un fort ancrage local et la capacité de relever les défis sportifs et extrasportifs auxquels nous sommes confrontés. Il est évident pour tous que Michele est le choix idéal pour diriger l'OL, et je suis ravi pour notre communauté qu'elle ait accepté ce poste", a-t-il déclaré.

Textor veut se "concentrer sur les marchés où nous avons toute liberté pour gérer nos clubs"

A présent tourné davantage vers les autres formations détenues par la holding, Textor n'a pas hésité à glisser un tacle à la DNCG. "Sur le plan personnel, je suis vraiment impatient de réduire mes responsabilités de gestion quotidienne en Europe, afin de pouvoir me concentrer sur les marchés dans lesquels nous avons toute liberté pour gérer nos clubs de football… pour investir, innover, grandir et être compétitifs. L'Olympique lyonnais est entre de bonnes mains avec Michele, a-t-il affirmé. Je me concentrerai sur Botafogo, Daring Brussels, ainsi que notre prochain club en Angleterre."

L'Américain ne perd donc pas de vue son objectif, à savoir prendre le contrôle d'une écurie anglaise. En attendant, en France, les conséquences de sa gestion ces dernières années se font encore sentir. Les Rhodaniens doivent en effet éviter la relégation prononcée par la Direction nationale du contrôle de gestion le 24 juin. Rendez-vous lors de l'appel.