Mercato : Sekou Lega (ex-OL) signe aux Émirats arabes unis.

Après quatre mois en Arabie saoudite, l'ancien Lyonnais Sekou Lega s'est engagé avec un club émirati. Il est désormais un joueur du Kalba FC.

Même en partant le 31 janvier de l'Olympique lyonnais, Sekou Lega est resté le meilleur buteur de la réserve. Égalé par Romain Perret en fin de saison, l'attaquant a marqué à 12 reprises avec le groupe Pro 2. Le footballeur de 22 ans avait rejoint voilà quatre mois Al Riyadh FC, une formation saoudienne. Mais depuis le 29 juin, il porte désormais les couleurs d'un club émirati.

Deux ans de contrat

Il a signé en faveur du Kalba FC, aux Émirats arabes unis, et ce, pour une durée de deux ans. Lors de son passage en Arabie saoudite, Lega a disputé 14 rencontres, dont 10 comme titulaire. Il évoluait au sein d'un groupe en difficulté, puisqu'il a terminé 11e sur 18, gagnant deux matchs lors des 16 dernières journées. L'avant-centre ou ailier, lui, en a profité pour marquer un but et délivré une passe décisive.

Après cette pige en Saudi Pro League, le Parisien de naissance va découvrir un nouveau championnat. 9e lors de l'exercice 2024-2025, le Kalba FC s'appuiera donc sur Lega jusqu'en 2027. Ce dernier s'est dit "très heureux de rejoindre ce club", dans une publication sur son compte Instagram.