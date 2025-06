OL académie : le bilan 2024-2025 de la réserve

Pas forcément toujours très constante, la réserve de l'OL a néanmoins réalisé une saison 2024-2025 assez bonne. Un exercice achevé à la 3e place en National 3 et en finale de la PLIC.

Elle est l'équipe masculine lyonnaise passée la plus proche d'un titre. Début mai, la réserve de l'OL a manqué de peu de remporter la Premier League International Cup (PLIC). Ce qui aurait été une première pour un club français. Mais la défaite aux tirs au but des hommes de Gueïda Fofana a finalement mis un point final à la saison 2024-2025.

Car ensuite, ils ont enchaîné quatre revers de rang en National 3 pour conclure l'exercice. Cela ne leur a pas empêché de conserver in extremis leur place sur le podium dans la poule I. Les Rhodaniens ont récolté 40 points en 26 journées, devançant Bourgoin, Thonon-Évian et l'UF Mâconnais, qui comptent également 40 unités.

Quelques trous d'air, mais aussi de la qualité

En championnat, leur bilan est de douze victoires pour dix revers et quatre nuls. Si pendant quelques semaines, on a cru ce groupe capable de viser un peu mieux, il fut rattrapé par ses limites au printemps. Il n'en reste pas moins que la saison est globalement bonne pour cet effectif, rehaussée en plus par le parcours en PLIC.

L'Olympique lyonnais n'a perdu qu'une seule fois dans cette compétition, gagnant cinq rencontres sur sept. Signe aussi que s'il lui manque de la constance en N3, face à des adversaires plus expérimentés, cette formation n'est pas dénuée de qualités.

Perret et Lega, les meilleurs buteurs

Ces derniers mois, elle fut portée par quelques éléments forts. Nous pouvons citer le capitaine Téo Barisic, les attaquants Romain Perret et Alejandro Gomes Rodriguez, ou encore le double-pivot Mathys de Carvalho - Lilian Coponat au milieu de terrain. D'autres garçons ont bien contribué, dont Yacine Chaïb, Jérémy Mounsesse, voire Steeve Kango, Enzo Molebe, Pierre-Antoine Dorival et Ali Hassan. Chez les gardiens aussi, la concurrence fut rude entre Matéo Pereira, Yvann Konan, Matthias Da Silva et Lassine Diarra.

On retrouve deux meilleurs buteurs, avec Romain Perret et Sekou Lega. Avec douze réalisations chacun, ils se partagent ce statut, sachant que le second est parti durant l'hiver en Arabie saoudite. On notera par ailleurs que plusieurs 2007 (Molebe, Khalis Merah, Da Silva et Konan) ont évolué à ce niveau, ainsi qu'un 2008 (Gomes Rodriguez). Ce dernier a frappé assez fort pour sa première année en France, avec six réalisations en réserve, et une première apparition chez les professionnels.