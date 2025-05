OL Académie : la réserve termine sur une 4e défaite de suite

Battue par Thonon, la réserve de l'OL a poursuivi sa série noire. Néanmoins, le revers de Bourgoin contre Seyssinet permet aux Lyonnais de finir à la troisième place de la poule I de National 3.

La fin de saison n'a pas été celle espérée et pourtant, c'est bien sur le podium que la réserve de l'OL termine cet exercice 2024-2025 en National 3. Un classement en progression par rapport à la saison passée mais qui laissera certainement quelques regrets à cause d'une fin de saison sur la pente descendante. Samedi soir, les joueurs de Gueïda Fofana ont enchaîné une quatrième défaite de suite en championnat sur la pelouse de Thonon. Avec le revers en finale de Premier League Internationale Cup, il faut remonter au 12 avril dernier et un déplacement à Chamalières pour voir la réserve gagner.

Quatre équipes à 40 points

Fort heureusement, le maintien avait été acquis depuis longtemps grâce à un exercice de bonne facture. Mais cette série noire pour clôturer la saison fait tâche, malgré le podium. Samedi, en Haute-Savoie, les Lyonnais ont rapidement couru après le score et le but de Samb dès la 9e minute. L'attaquant s'est même offert un doublé juste avant la pause (44e) portant le score à 3-0 pour Thonon. Un sacré coup derrière la tête des coéquipiers de Yacine Chaïb qui ont malgré tout eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. Mathys De Carvalho (57e) et Thiema Gueye (74e) ont réduit l'écart mais n'ont pas empêché la défaite. Avec quatre équipes à 40 points, c'est finalement l'OL qui rafle la mise pour accompagner Limonest, promu en N2, et Lyon-La Duchère sur le podium de la poule I de N3 d'après le classement établi sur le site de la FFF.