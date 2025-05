Rayan Cherki lors d’OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur de deux buts et d'une passe décisive en avril, Rayan Cherki fait partie des trois nommés pour le titre de meilleur joueur du mois. Il est en concurrence avec Emmanuel Emegha (Strasbourg) et Mason Greenwood (OM).

Il a fini cette saison sur une ultime passe décisive. Une dernière offrande à son ami Alexandre Lacazette qui lui permet de ravir le titre de meilleur passeur de cette saison 2024-2025 en Ligue 1. S'il en a eu gros sur la patate pendant toute la saison, Rayan Cherki a clairement franchi un cap dans cet exercice, au point d'être nommé pour le titre de meilleur joueur lors de la cérémonie des trophées UNFP il y a une semaine. Ayant certainement disputé son dernier match avec l'OL, le joueur offensif s'en va la tête haute même si l'objectif de la Ligue des champion n'a pas été rempli. Finira-t-il l'aventure sur une ultime récompense individuelle ?

Dernier trophée de la saison en Ligue 1

Après avoir été élu meilleur dribbleur du championnat, Rayan Cherki va peut-être ravir le trophée du joueur du mois d'avril en Ligue 1. Le numéro 18 lyonnais est en tout cas nommé aux côté de Mason Greenwood (OM) et Emmanuel Emegha, l'attaquant de Strasbourg au même bilan comptable que Cherki sur le mois d'avril (deux buts et une passe). Les votes sont ouverts jusqu'au vendredi 23 mai et le vote du grand public représente 50% du résultat.