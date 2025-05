Maciel fait "confiance aux dirigeants" pour voir l'OL en Ligue 1

Une nouvelle fois sur le banc de l'OL, Jorge Maciel a salué la qualification en Coupe d'Europe. L'adjoint portugais n'imagine pas le club rétrogradé par la DNCG et les instances.

La saison a pris fin sur le terrain, mais elle ne fait que commencer en dehors. Ce dimanche, les joueurs de l'OL ont chacun pris des chemins différents pour profiter des vacances pour certains ou d'une coupure pour d'autres avant la trêve internationale de juin. C'est loin de Lyon qu'ils vivront l'incertitude qui peut planer au-dessus du club lyonnais. Sixième de Ligue 1 et aujourd'hui qualifié pour la Ligue Europa Conférence, l'OL reste sous la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 après le passage raté en novembre devant la DNCG. Un nouveau rendez-vous est prévu dans les prochaines semaines et il y a forcément du doute chez les supporters.

"Le club a l'air en bonne santé"

Au sein du club, le discours est logiquement bien différent. Jeudi dernier, avant OL - Angers, Paulo Fonseca avait rappelé toute la confiance qu'il plaçait en John Textor et la direction lyonnaise. Samedi, il n'a pu prendre la parole après la victoire à Décines (2-0). Mais, l'entraîneur portugais a été parfaitement suppléé par son adjoint Jorge Maciel. "On fait confiance aux dirigeants. Jusqu'à présent, on sent que le club nous offre des bonnes conditions, que le club a l'air en bonne santé. Il faut donc y croire, et on a pleinement confiance en ceux qui travaillent au niveau administratif pour avoir un Olympique lyonnais dans l'élite française." La qualification en coupe d'Europe va-t-elle sauver les meubles ? John Textor a encore répété à Olympique-et-Lyonnais samedi que l'OL "avait l'argent".