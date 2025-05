Comment l’OL peut-il se qualifier en Ligue Europa ?

Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueur d’Angers ce samedi, l’OL est parvenu à accrocher une 6e place pour l’heure qualificative en Ligue conférence, mais qui pourrait, dans quelques semaines, se transformer en ticket pour la Ligue Europa.

Au coup de sifflet final de la 34ᵉ et dernière journée de Ligue 1 entre l’OL et Angers (2-0), l’incompréhension était totale sur le terrain. Et dans les travées du Parc OL. Tous les regards étaient rivés sur les téléphones ou, plus précisément, sur la fin de rencontre entre Strasbourg et le Havre. À la Meinau, les hommes de Liam Rosenior se sont longtemps crus qualifiés pour la Ligue Europa. Mais ils ont complètement craqué en fin de partie, encaissant le penalty d’Abdoulaye Touré, synonyme de maintien pour le HAC. Mais également salvateur pour l’OL. En effet, avec leur défaite, les Alsaciens ont vu les Rhodaniens leur chiper la 6ᵉ place. Mais pour l’heure, cette position est simplement qualificative pour les barrages de Ligue conférence.

Si le PSG remporte la coupe de France, l’OL sera en Ligue Europa

Une déception donc actuellement pour le club de John Textor. Lequel visait le podium et pouvait encore atteindre la Ligue des champions avant le début de la partie. Mais cette déception pourrait bien être effacée d'ici à quelques jours. Samedi prochain (24/05, 21 heures), le Stade de Reims affronte le PSG en finale de coupe de France. En cas de succès des hommes de Luis Enrique, la 6ᵉ place deviendrait directement qualificative pour les phases de poule de la Ligue Europa. Un lot de consolation qui devrait être le bienvenu sportivement, mais aussi financièrement, pour l’Olympique lyonnais.