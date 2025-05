Textor tente de rassurer les supporters de l'OL

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Présent vendredi soir au Parc OL pour la finale de Première Ligue, John Textor a eu le droit à quelques sifflets, mais aussi à des remontrances des supporters lyonnais. Le propriétaire américain a affiché sa confiance pour le futur du club.

Il a beau avoir laissé les clés du camion à son amie Michele Kang, John Textor ne manque jamais l'occasion d'être présent quand ça compte pour les joueuses de l'OL. Comme la saison dernière, l'Américain a assisté à la finale de Première Ligue entre les Fenottes et le PSG. Présent aux côtés de Kang en tribunes présidentielles, Textor a ensuite salué plusieurs joueuses comme Eugénie Le Sommer, Wendie Renard et Ada Hegerberg. Il est malgré tout resté en retrait au moment de la cérémonie de la remise du trophée, jouant avant tout les fans en multipliant les photos et les vidéos pour immortaliser le 18e titre de championnes de France des Lyonnaises.

"Il n'y a rien à sauver, nous sommes déjà sauvés"

Toutefois, la présence de John Textor n'est pas passée inaperçue au Parc OL et certains supporters des garçons ont profité du match pour interpeller le propriétaire lyonnais. Ce dernier a tenté de rassurer un maximum, quitte peut-être vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. "On a dépensé 290 millions d’euros et on va continuer d’investir, ne lis pas la p* de presse, a balancé le président propriétaire américain à un supporter lyonnais après le sacre des Lyonnaises, championnes de France. Il n’y a rien à sauver, nous sommes déjà sauvés." Un certain optimisme qui ne devrait pas calmer pour autant la gronde des supporters.