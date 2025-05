Le Sommer après OL - PSG (3-0) : "C'est une page qui se tourne"

Muette contre le PSG, Eugénie Le Sommer a eu le droit à une standing ovation du public du Parc OL à la 70e minute, vendredi soir (3-0). Après quinze ans avec les Fenottes, l'attaquante tourne un très gros chapitre de sa vie.

On vous a vue émue au moment de sortir à la 70e de cet OL - PSG (3-0) et avoir des mots avec Sakina Karchaoui et Ada Hegerberg. Que vous ont-elles dit ?

Eugénie Le Sommer : Me féliciter tout simplement. Avec Ada, on s'est dit des choses parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. L'histoire est commune avec Ada. On a vécu beaucoup de bons moments. On a gagné beaucoup de trophées ensemble. Ça fait plaisir. C'est des souvenirs pour la vie. Ce n'est pas uniquement sur le terrain. Il y a aussi des choses qui se passent en dehors. C'est important aussi.

Après l'annonce de votre départ, vous ne pouviez que finir sur un titre ?

C'est ce que je me disais. Je ne me voyais pas finir autrement qu'avec le trophée. Je remercie l'équipe aussi. Tout le monde a fait le job. Je ne suis pas la seule non plus. Il y a d'autres filles qui partent. C'était important pour l'équipe aussi de répondre présente. Pour que tout le monde puisse partir de la meilleure des manières.

On a présenté cette finale comme un lot de consolation. Mais c'est bien plus que ça. C'est un titre de championne de France en battant le PSG 3-0.

Bien sûr, c'est bien plus que ça. Le PSG, c'est notre rival depuis de nombreuses années. Et gagner ce (vendredi) soir, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est un nouveau titre de championne de France. Il ne faut pas négliger. C'est le 18ème. On pourrait penser que ça a été facile. Mais on peut voir que les saisons sont difficiles. Et avec des play-offs encore plus. C'est quelque chose qui a été travaillé toute la saison. Et c'est mérité.

"Je ne remercierai jamais assez Wendie (Renard)"

Vous étiez extrêmement touchée au moment de quitter le terrain. À quoi vous avez pensé à ce moment-là ? Comment avez-vous vécu cette sortie de terrain, cette acclamation du Parc OL ?

Ça fait chaud au cœur. Surtout quand le public me le rend bien. Je me suis dit que c'était mon dernier match ici, sans doute. Ça fait quelque chose. J'ai connu beaucoup de matchs, beaucoup de titres ici. C'est une page qui se tourne. C'est pour ça que c'est touchant.

Vous avez beaucoup échangé avec Wendie Renard qui vous a laissé le brasser pour soulever la coupe. C'était quoi ses derniers mots ?

Wendie, c'est tout pour moi. C'est avec elle que j'ai joué le plus de matchs. On a grandi ensemble, comme elle l'a dit. On est devenus des femmes ensemble. On a tout connu. Et ça va au-delà du terrain. J'ai été émue la dernière fois, forcément, après la conférence de presse. Mais elle sait déjà tout. Je sais déjà tout. C'est quelqu'un qui est dans mon cœur. Et ça va bien au-delà du foot. On passe beaucoup de temps ensemble, parfois plus que nos familles. Et quand on gagne ensemble, c'est encore plus beau. J'ai beaucoup de très bons souvenirs avec elle. C'est quelqu'un qui restera une amie.

"Ca n'a pas été facile ces trois derniers jours"

Que vous êtes vous dit sur sa panenka ?

Pour être honnête, elle l'avait travaillée à l'entraînement. Je ne suis pas surprise. Mais il fallait le tenter et quand c'est réussi, c'est le bon geste. On ne peut plus applaudir. Je me suis dit "waouh".

Ça vous a touchée qu'elle vous laisse soulever le trophée ?

Oui, même si je la connais. Je ne suis pas étonnée qu'elle fasse ça. Mais ça fait chaud au cœur. Je ne la remercierai jamais assez d'avoir eu ce geste. Elle n'était pas obligée. Elle l'a fait. Donc ça compte beaucoup pour moi.

Entre les Bleues et l'OL, vous avez vécu une saison particulière et compliquée à gérer émotionnellement...

Oui, il y a eu beaucoup de moments dans cette saison. Je crois que c'est la saison où j'ai eu le plus de moments marquants. Et ce n'est pas facile parce qu'il faut rester focus, il faut rester concentrée. Ces trois derniers jours, ça n'a pas été facile. Donc j'ai essayé de rester concentrée sur le match. Mais ce n'est pas évident.