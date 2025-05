Son but en Ligue Europa face à l’AS Roma, un "capitaine exemplaire"… Olympique-et-lyonnais est parti à la rencontre des supporters de l’OL, nostalgiques, mais reconnaissants envers Alexandre Lacazette.

C’est une page qui se tourne. Pour l’OL, évidemment, mais aussi pour le football français. Alexandre Lacazette aura marqué d’une empreinte indélébile son passage à l’OL. Entre 2010 et 2017, celui qui est devenu le capitaine de son club formateur avait déjà bien marqué les esprits avant de s’envoler vivre son rêve anglais, du côté d’Arsenal, en Premier League. Mais l’ancien gunner n’en avait pas fini avec l’OL. Voyant son club à la dérive, le "Général", comme il est surnommé à Lyon, a fait son grand retour, aux côtés de son acolyte Corentin Tolisso. On ne voyait alors pas comment Alexandre Lacazette pouvait faire encore mieux que ce qu’il avait fait lors de son premier passage. Pourtant, les 70 buts inscrits en trois saisons ont prouvé qu’il en avait encore sous le pied. Il a d’ailleurs fait mieux qu’en 5 saisons outre-Manche (71).

À l’aube de ce qui sera son dernier match à l’OL (en fin de contrat cet été), face à Angers (17/05, 21 heures), le numéro 10 lyonnais porte son total de buts à 199. De quoi lui donner de la motivation pour franchir le cap symbolique des 200 réalisations ce week-end. Et entretenir l’espoir d’une qualification en Ligue des champions. Mais avant de penser à son équipe, Lacazette pourra penser à lui, à son parcours entre Rhône et Saône et tout ce qu’il a accompli. Avant le coup d’envoi, un hommage lui sera rendu par le club, qui devrait remettre ça après le coup de sifflet final. Les supporters lyonnais pourront alors assister au dernier tour de piste de celui qui aura représenté leur club, leur ville. Mais avant d’y assister, bon nombre d’entre eux ont souhaité lui rendre hommage au micro d’Olympique-et-lyonnais.

"Son but contre l’AS Roma, j’en ai eu des frissons"

En 390 rencontres, il y a forcément des buts qui comptent pour un attaquant. Mais plus que décisives, ces réalisations restent dans l’histoire. La première venant en tête à la plupart des supporters que nous avons rencontrés, c’est la frappe du 4-2 face à l’AS Roma, en quart de finale de Ligue Europa un soir de mars 2017. "Le but contre l’AS Roma, sa célébration, droit comme un I, stoïque. Franchement, meilleur souvenir", affirme Hugo. "Ce but-là, j’en ai eu des frissons", s’exclame même un autre supporter lyonnais. Un but iconique et une célébration encore dans toutes les têtes. Mais l’international français n’est pas seulement un excellent attaquant. Il a aussi été un vrai meneur d’hommes, celui qui savait remobiliser ses troupes pour les mener vers le succès.

"Lacazette arrive à fédérer un groupe"

Brassard bien fixé, ses deux compères Corentin Tolisso et Anthony Lopes derrière lui… Des conditions idéales pour briller individuellement. Résultat : Alexandre Lacazette plantait un total de 27 buts en Ligue 1 lors de la saison de son retour. Une performance impressionnante qui a bâti un peu plus sa légende, renforcé ses qualités de leader technique sur le terrain et auprès de ses coéquipiers. "C’est un capitaine exemplaire, il revenait d’un grand club (Arsenal) et il a montré l’exemple. C’est un joueur expérimenté qui a guidé les plus jeunes depuis son retour. Il a fait un super travail à l’OL", nous confie un supporter. Un bel hommage pour celui qui incarne au mieux l’ADN du club. "C’est un leader, il arrive à fédérer le groupe. Merci pour toute ta carrière à l’OL", ajoute également l’un d’eux.

Un 200ᵉ but pour boucler la boucle ?

Pour finir son aventure lyonnaise en beauté, quoi de mieux désormais pour Alexandre Lacazette qu’un 200ᵉ but pour entendre tout un stade scander une ultime fois son nom. Nul doute que les jambes pourraient trembler devant la cage angevine si le numéro 10 de l’OL obtient une belle situation de but. Mais les supporters lyonnais, eux, croient à une dernière réalisation. "Son 200ᵉ but contre Angers ? J’y crois, mais surtout, je l’espère. Un seul but. Il marque le coup, il se taille sur ça, en légende", souffle Hugo. Certains, comme Romane, 18 ans, sont plus ambitieux et ne voient rien d’autre qu’un Lacazette buteur pour ce match. "Qu’il donne tout pour son dernier match, Il n’a pas le choix d’aller chercher son 200ᵉ but". "Ce but face à Angers, il l’a en tête, c'est sûr. Moi, je pense même à un triplé, il faut qu’il marque l’occasion", conclut l’un des plus fervents fans du Gone.

Mais voilà, Alexandre Lacazette sait qu’il s’est montré moins performant cette saison. Et il s’agit sans doute là aussi de l’une des raisons de son départ. Malgré ce qu’il a fait pour l’OL, le vice-champion olympique a essuyé de nombreuses critiques lors de l’exercice en cours. Lequel était finalement destiné à marquer la fin de son chapitre au club. En tout cas, nul doute que le meilleur buteur du club en coupe d’Europe voudra écrire de lui-même les dernières lignes de son histoire, ce samedi.