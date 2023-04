Lacazette (OL) bat un record vieux de 31 ans en Ligue 1

Dimanche, Alexandre Lacazette a passé la barre des 20 buts contre l'OM. Il est devenu le premier joueur depuis 1991-1992 à avoir inscrit au moins 20 unités lors de 4 saisons à la suite en Ligue 1.

C'est un nouveau cap que vient de franchir Alexandre Lacazette dimanche avec son but inscrit contre l'OM à la 68e minute de jeu. Il aurait certainement voulu le passer avec autre chose qu'une défaite... En trouvant le chemin des filets pour la 20e fois en Ligue 1 cette saison, le capitaine lyonnais a dépoussiéré un vieux record détenu par Jean-Pierre Papin. L'attaquant des Gones est le premier joueur à atteindre la barre des 20 buts durant quatre saisons consécutives en championnat de France, depuis l'ancien Marseillais. À l'époque de la domination marseillaise, l'exploit précédent s'étalait de 1988-1989 à 1991-1992.

Lacazette chasse Mbappé et David

En premier lieu, au cours de l'exercice 2014-2015 de Ligue 1, Lacazette a trouvé 27 fois le chemin des filets contre ses adversaires. La saison suivante, cela a été fait à 21 reprises. Lors de sa dernière année avant de s'envoler pour Arsenal, le numéro 10 lyonnais en a profité pour "planter" 28 fois sur les terrains de Ligue 1 (son record jusque-là). Enfin, pour son retour en France en 2022, il n'a pas dérogé à la règle et prouve qu'il n'est "pas fini" comme certains pouvaient le croire. Depuis août, l'actuel troisième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé et Jonathan David a marqué 20 fois et il lui reste six matches à disputer pour tenter d'allonger la marque.