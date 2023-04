OL - OM (1-2) : Jean-Pierre Papin a vu "deux belles équipes"

Jean-Pierre Papin dit avoir apprécié la rencontre opposant l'OL à l'OM, dimanche soir (1-2).

La victoire de l'Olympique de Marseille sur le fil (1-2) dimanche soir contre l'OL n'a pas laissé de marbre Jean-Pierre Papin, le nouveau dirigeant marseillais. En après-match, le conseiller de Pablo Longoria s'est montré très satisfait de la performance de son équipe. Le ballon d'or 1991 a estimé que la victoire marseillaise aurait dû se sceller avant grâce aux nombreuses opportunités phocéennes. "On savait qu’on n’avait pas le droit de se manquer, il fallait rapporter quelque chose. Les trois points comme ça sur le fil, ça fait super plaisir, mais on aurait dû gagner avant. On avait deux trois occasions où on doit les mettre et à ce niveau, on ne doit pas tergiverser", a jugé JPP au micro de Prime Video.

"Deux grands gardiens"

Néanmoins, l'ancien numéro 9 de l'AC Milan a tenu à saluer la prestation lyonnaise. Avec 5 arrêts au cours de la rencontre, Anthony Lopes a livré une grande performance malgré la défaite de son équipe. "Cette victoire est magnifique. Je ne sais pas si c’est un signe, mais moi aujourd’hui, j'ai vu un beau match de foot, j’ai vu deux belles équipes. Des occasions de part et d’autres et deux grands gardiens", a conclu Jean-Pierre Papin.