L’OL s’incline dans les derniers instants contre l’OM (1-2)

Mené au score par l’OM juste avant la pause, l’OL a trouvé les ressources pour recoller au score. Mais le scénario a fait que les erreurs individuelles lyonnaises ont coûté cher avec ce csc en fin de match et la victoire marseillaise (1-2).

Un nul de Lille samedi, une défaite de Rennes dimanche en fin d’après-midi, les planètes s’étaient alignées pour l’OL ce dimanche soir. Contre l’OM, le club lyonnais avait l’occasion de recoller à Rennes et de revenir à trois points de Lille. Finalement, il n’y a rien eu de tout ça avec cette défaite à la dernière seconde concédée au Parc OL (1-2). C’est le statu quo dans la course à la 5e place et l’OL a clairement manqué une grosse opportunité face à son public venu nombreux (57 509 spectateurs). Cet Olympico était forcément attendu avec deux formations aux objectifs différents, mais à l’obligation de gagner. Une volonté de ne pas perdre qui a bien failli se traduire par un nul frustrant, mais c’est bien l’OM qui repart de Décines avec les trois points…

Dans une rencontre très pauvre techniquement des deux côtés, l’OL a eu la domination territoriale durant le premier acte. Positionnés dans un 4-3-3, les hommes de Laurent Blanc ont eu une possession légèrement supérieure sans réussir à se montrer dangereux. Il a manqué quelques centimètres dans la course de Lacazette pour être en bonne position de reprendre comme il faut le centre de Tagliafico (28e) mais ce fut tout en 45 minutes. Pire, les Lyonnais sont rentrés menés au score à la pause à cause d’une succession d’erreurs individuelles en une action. Entre Sinaly Diomandé, Dejan Lovren et Anthony Lopes, l’OL a presque offert sur un plateau l’ouverture du score à l’OM. Sanchez a certes perdu son duel face au portier lyonnais, mais Ünder avait bien suivi (0-1, 45+1e).

Dans cette soirée qui devait s’annoncer magique avec l’hommage à Paul Bocuse, ce fut finalement la douche froide pour l’OL. Les Lyonnais sont bien revenus au score grâce à Alexandre Lacazette mais la défaite a trop longtemps pendu au nez des Lyonnais pour espérer plus que zéro point. Sans des coups mal joués par les Marseillais, l’OM aurait pu mener bien plus avant même l’égalisation lyonnaise. Anthony Lopes a tenu la baraque quand Lacazette a égalisé, mais les occasions ont largement été marseillaises et non lyonnaises. Le scénario est certes cruel avec cette défaite et ce CSC au bout du bout, mais l’OL n’a encore une fois pas montré qu’il avait envie d’aller chercher cette 5e place.