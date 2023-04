Contre l’OM, l’OL s’est sabordé tout seul

A cause d’une succession d’erreurs individuelles, l’OL a fini par payer cher cet Olympico. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Flop : une succession d’errements défensif

Ils avaient plutôt fait une première période solide dans l’ensemble. Ils ne s’étaient pas forcément montrés dangereux hormis l’occasion d’Alexandre Lacazette juste avant la demi-genre de jeu mais les Lyonnais avaient plutôt dominé les débats. Et sur un coup-franc anodin dans le camp marseillais, tout a volé en éclats avec une succession d’erreurs individuelles. En confiant la phase arrêté à Sinaly Diomandé, l’OL ne s’est pas facilité la tâche avec une incompréhension d’appel - contre-appel avec Lacazette. Un manque de communication aux lourdes conséquences dans la foulée. Les premières intentions marseillaises dans le dos de la défense n’avaient pas fonctionné jusqu’à là mais cette fois, le ballon dans la profondeur de Clauss a trompé la vigilance de Lovren et celle de Lopes. Croyant certainement à un hors-jeu, le gardien lyonnais n’est pas allé à la rencontre d’Alexis Sanchez et on se demande encore pourquoi… Lopes a bien gagné son duel dans la foulée mais a malheureusement renvoyé sur Ünder. En une action, l’OL s’est sabordé tout seul et le csc en fin de match n’a été que l’apothéose de ces erreurs.

Top : Nicolas Tagliafico

Latéral gauche, numéro 10, attaquant, Nicolas Tagliafico a joué presque tous les postes ce dimanche soir… Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle puisque cela traduit un vrai manque de mouvement dans le jeu offensif lyonnais. Absent la semaine dernière à Toulouse à cause d’un problème au pubis et ayant loupé une partie de la semaine d’entraînement, le latéral argentin a été fidèle à lui-même. En se donnant à 100% comme sur ce duel avec Kaboré où le Marseillais a fini K-O. On a appris à connaitre cette hargne argentine depuis août et elle fait clairement du bien. Offensivement, il avait un boulevard devant lui qu’il n’a pas hésité à prendre. Son centre vers Lacazette à la 28e a été à quelques centimètres de faire mouche. Quand le côté droit de la défense a été en grosse difficulté, le duo Lukeba - Tagliafico a répondu présent.