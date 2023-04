À l’image de son équipe, Dejan Lovren n’a pas été des plus conquérants contre l’OM (1-2). Après la rencontre, le défenseur de l’OL a regretté ces détails qui n’ont pas tourné en faveur des Lyonnais.

Un but à la 44e, un but à la 92e minute. Dimanche soir, l’OL a fait très fort contre l’OM. Deux erreurs de concentration qui coûtent cher au moment de faire le compte des points (1-2) et qui poussent les Lyonnais à rester à la 7e place, à six points de l’Europe. L’occasion était trop belle que la formation lyonnaise a décidé de ne pas la saisir au vol. Un point n’aurait pas forcément plus fait les affaires de l’OL, mais au moins la dynamique aurait continué. Après cette 32e journée, les coéquipiers de Dejan Lovren n’ont pas dit adieux à tout espoir européen, mais se complique une nouvelle fois la tâche. "C’est la merde. On ne peut pas dire qu’on mérite un point, mais on a donné les ballons, on a donné les buts à la dernière minute, on leur a donné les trois points, a regretté le Croate après le match. On a tout bien fait en deuxième mi-temps. Lacazette a marqué, on est revenu, il reste encore 30 secondes. C'est des petits trucs, des erreurs qu’on fait, c’est dommage."

"Ces matchs se jouent sur des détails"

Avec une succession d’erreurs sur le premier but puis un csc sur le but de la victoire marseillaise, l’OL a fait des cadeaux dans ce choc des Olympiques. Quand les Lyonnais devaient passer à table en cette soirée hommage à Paul Bocuse, ils ont été bien cuisinés. Une nouvelle fois, ce sont les erreurs individuelles des uns et des autres qui ont plombé cette équipe sur courant alternatif. Les observateurs commencent à en avoir l’habitude, mais c’est toujours aussi frustrant à voir. "Les matchs comme ça, ça se joue sur les petits détails et on n’est pas concentré jusqu’à la fin. Quand tu vois comment on regarde les ballons, on a fait 2-3 erreurs qui sont inacceptables pour moi, a poursuivi le défenseur. On prend deux buts à la dernière minute à chaque fois. On a besoin de regarder les temps. C’était la 44e minute, on n’a pas besoin de perdre les ballons aussi facilement. Si on enlève ces erreurs, on peut avancer. Il reste encore quelques matchs, je sais que ça va être dur, mais on ne peut pas lâcher comme ça." Espoir, doux espoir…