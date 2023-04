Prise de bec entre Lopes et des supporters après OL - OM (1-2)

Auteur de grosses parades contre l’OM, Anthony Lopes aurait certainement aimé fêter sa 450e avec l’OL d’une autre façon. Le gardien lyonnais s’est même pris la tête avec des supporters du virage nord après la rencontre.

Sans lui, le résultat d’OL - OM aurait été plié depuis un moment. Il n’aurait pas eu besoin d’attendre la 92e minute pour voir le club lyonnais ressortir frustré de cette rencontre avec un but et une défaite (1-2) dans les derniers instants. Le score aurait assurément été plus sévère sans un grand Anthony Lopes. On peut encore se demander pourquoi il n’est pas sorti sur l’ouverture de Clauss vers Alexis Sanchez sur le premier but marseillais, mais l’homme aux 450 matchs avec l’OL désormais a tenu plus d’une fois la baraque en deuxième mi-temps. Alexandre Lacazette et Laurent Blanc lui ont rendu hommage après le match, mais il en fallait sûrement plus pour faire redescendre la pression.

Comme souvent, Lopes est allé saluer le virage nord, un emplacement qu’il connait bien, lui le supporter de la première heure. Mais tout ne semble pas s’être passé comme prévu avec les inconditionnels. En effet, un début d’échauffourée s’est déclenché entre le gardien lyonnais et quelques supporters sans qu’on n’en sache vraiment la raison. On a, en tout cas, vu le gardien du temple hors de lui, retenu par la sécurité du club pour lui éviter une confrontation physique avec des dizaines de personnes. Hors de lui, Anthony Lopes a tenté de retourner au contact, mais a une nouvelle fois été empêché par la sécurité, avant de rentrer aux vestiaires en furie. Une soirée loin d’être rêvée jusqu’au bout du bout…