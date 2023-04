Après trois victoires de suite, l’OL n’a pas réussi la passe de quatre face à l’OM. En plus de ne pas gagner (1-2), les Lyonnais ont trouvé le moyen de perdre un point dans les ultimes secondes.

L’heure n’est pas encore de faire les comptes d’apothicaire, mais à la fin de la saison, cela pourrait peut-être avoir son importance. Dimanche soir, à défaut d’avoir eu les occasions pour empocher les trois points, l’OL a trouvé le moyen de se gâcher le petit point qu’il avait réussi à aller chercher avec l’égalisation d’Alexandre Lacazette. Plombée par des erreurs individuelles plus que collectives, la formation lyonnaise a laissé passer l’opportunité de se rapprocher de l’Europe avec ce revers contre l'OM (1-2). Le point du nul n’aurait fatalement pas changé grand-chose à l’instant T, mais dans six journées, peut-être que oui. "Quand tu prends zéro point, tu fais une mauvaise opération, a constaté Laurent Blanc en conférence de presse. Arrêtons de regarder ce qui se passe chez le voisin, occupons-nous de nous. Faisons ce qu'on doit faire. Ça sera le cas pour les six matches qui restent. On ne doit pas se projeter."

"Frustré par le résultat"

De projection, il en a manqué un certain nombre dans le jeu lyonnais pour vraiment mettre à mal la défense de l’OM. Alexandre Lacazette a longtemps dû jouer des coudes avec les centraux adverses plus qu’il n’a touché de ballons et le milieu lyonnais a été aux abonnés absents dans la construction. Pourtant, à écouter le coach lyonnais, il y a des sources de satisfaction dans cette défaite rageante.

"C'est très cruel. Je pense que le partage des points aurait été plus juste. On a eu une balle de match, eux aussi. Le score qui aurait le mieux reflété le match aurait été 1-1. Je ne suis pas frustré, parce qu'on est en progrès sur certains points. Mais je suis frustré par le résultat. On a fait une première période prometteuse, mais on se retrouve à 1-0 parce qu'on fait une erreur. On ne peut pas décrire ce genre de déception. On ne prend pas ce point parce qu'on ne fait pas exactement ce qu'il faut jusqu'à la dernière seconde. Anthony Lopes a été incroyable, Pau Lopez n'a pas été mal non plus. Ça veut dire qu'il y a eu des occasions, beaucoup de joueurs dans les surfaces, des projections offensives."

Au risque de ne pas avoir la même vision du match que Laurent Blanc, les projections offensives ont avant tout été du côté marseillais. Avec un peu plus d’application et sans un Lopes à son avantage, le sort de ce match aurait pu être réglé bien avant la 92e minute.