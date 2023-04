Lacazette après OL - OM (1-2): "Un match à l’image de notre saison"

Après avoir redonné espoir à tout un stade en égalisant, Alexandre Lacazette avait la défaite amère dimanche soir (1-2). Le capitaine lyonnais regrette encore l’inefficacité offensive contre l'OM.

Les visages étaient fermés dans les entrailles du Parc OL dimanche soir et il y avait de quoi. En concédant la défaite (1-2) contre l’OM, l’OL a mis fin une invincibilité dans le duel des Olympiques qui durait depuis 2007 à domicile. Mais plus que cette série, les Lyonnais ont raté le coche alors que Lille et Rennes leur avaient servi sur un plateau un rapprochement vers la 5e place et la possibilité d’être à 3 points. Finalement, l’OL est toujours à six longueurs de l’Europe alors qu’il ne reste que six journées à disputer. "Mathématiquement, non, ce n’est pas fini, mais il faut prendre match après match pour savoir si on peut encore être européen, a déclaré Alexandre Lacazette dimanche soir. La semaine dernière, on a gagné donc tout le monde nous voyait peut-être en Europe. Là, on a perdu, on a toujours le même nombre de points."

"On n'est pas loin et au final, ça fait 0 point"

Dans sa lutte avec Kylian Mbappé et Jonathan David, le capitaine lyonnais a répondu dans cette 32e journée de Ligue 1. Ayant désormais franchi la barre des 20 buts, Lacazette pensait sûrement avoir créé un électrochoc dans les esprits lyonnais pour aller chercher les trois points à domicile. Seulement, la formation lyonnaise a réussi à se plomber le moral toute seule, sans l’aide de personne.

"Il y a beaucoup de déception, mais il ne faut pas oublier qu’ils ont eu beaucoup d’occasions. Grâce à Anthony (Lopes), on reste dans le match, mais prendre ce but à la fin est rageant. On a pêché dans l’utilisation du ballon même si par moment, c'était pas mal. On aurait pu encore mieux. Contre ces équipes où l’on n’a pas beaucoup d’occasions, il faut les mettre au fond, moi le premier. C’est un peu un match à notre image, on n’est pas loin de mais au final, on a zéro point."

Quand la soirée avait tout pour être belle avec cet hommage pour Paul Bocuse, la mayonnaise a mal tourné et les Lyonnais risquent d’avoir une indigestion au réveil lundi.