Lacazette (OL) sait que "beaucoup pensaient que j’étais fini"

Alexandre Lacazette célébrant son 150e but avec l’OL contre Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Revenu à l’OL l’été dernier, Alexandre Lacazette a plutôt bien réussi son retour à la maison. Avant d’affronter l’OM, l’attaquant estime que beaucoup ne croyaient plus en lui.

Buteurs durant le week-end, Kylian Mbappé et Jonathan David ont pris leurs distances sur Alexandre Lacazette. Néanmoins, l’attaquant de l’OL ne compte pas se laisser faire et veut profiter de la venue de l’OM ce dimanche (20h45) pour faire de cette bataille pour le titre de meilleur buteur une lutte acharnée jusqu’à la fin. Avec 19 réalisations au compteur, Lacazette a retrouvé son sens du but, qu’il avait en partie perdu la saison dernière à Arsenal à cause d’un positionnement différent.

Deuxième meilleur buteur de l’OL depuis quelques semaines, le capitaine lyonnais a fait taire certaines critiques qui ont pu fleurir au moment de l’annonce de son retour à l’OL l’été dernier. "C’est comme si rien n’avait changé, mais pour moi, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, a-t-il concédé dans un entretien à Téléfoot. Il y avait de la pression, beaucoup de gens pensaient que j’étais fini, que le club faisait une erreur et j’avais envie de démontrer que si les dirigeants de l’OL faisait encore appel à moi, ils avaient raison."

"On va apprendre pour redevenir meilleurs"

On ne peut pas dire que sur ce coup, ils se soient trompés. Cinq ans après son départ, Alexandre Lacazette a retrouvé ses standards à l’image de cette course aux buts. Si individuellement, tout se passe pour le mieux, collectivement, la réussite n’est pas au rendez-vous. Comme il le confie depuis plusieurs semaines, l’international français ne s’attendait pas à vivre pareille saison, mais ne regrette pas son choix de s’être notamment rapproché des siens. "J’ai dit oui parce qu’il y avait le challenge de retrouver l’OL au plus haut niveau. Cette année, on n’y est pas encore, mais j’ai envie de relever ce challenge et d’aider le club à revenir en haut de l’affiche. On va apprendre pour redevenir meilleur."

En attendant de penser à la saison prochaine, l’OL et Lacazette ont une 5e place à aller chercher. Ce n’était pas l’objectif initial, mais dans cette saison compliquée, il faudra s’en contenter.