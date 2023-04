OL - OM : horaire, diffusion, avant-match

Igor Tudor et Laurent Blanc, respectivement coach de l’OM et de l’OL (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Jour d’Olympico ce dimanche au Parc OL. Pour la 32e journée de Ligue 1, l’OL reçoit l’OM à Décines. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de cet OL - OM.

L’avant-match

Trois victoires de suite en championnat, un hommage à Paul Bocuse avant et pendant le match. Cet OL - OM a tout pour offrir un très beau spectacle aux plus de 55 000 spectateurs qui seront présents au Parc OL. Plus que ce qu’il peut se passer en tribunes, c’est bien sur le terrain que les joueurs de Laurent Blanc sont attendus. Relancés dans la course à la 5e place, les Lyonnais ont la possibilité de revenir à trois longueurs de ce dernier ticket qualificatif pour l’Europe en Ligue 1. Avec le nul de Lille samedi à Auxerre (1-1), l’OL peut recoller encore un peu plus aux basques des Dogues et de Rennes à six journées de la fin.

Il faut déjà pour ça battre l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a, lui aussi, des ambitions dans cette fin de saison et elles sont légèrement plus élevées que celles de l’OL. Si le titre de champion devrait logiquement revenir au PSG, l’OM se tire la bourre avec le RC Lens afin de savoir qui sera le dauphin et sera directement qualifié pour la prochaine Ligue des champions en attendant le dénouement des coupes européennes de cette saison. Un Olympico est toujours un match attendu et il le sera ce dimanche au Parc OL.

À quelle heure se joue OL - OM

Ce sera un dimanche des grands soirs à partir de 20h45 et même avant le coup d’envoi. Avec la volonté de célébrer la mémoire de Paul Bocuse avec des animations en tribunes, le match entre l’OL et l’OM commencera bien avant le coup de sifflet de Jérôme Brisard à 20h45. Avec le retour des Bad Gones dans leur virage nord, l’ambiance du Parc OL devrait être des plus électriques ce dimanche.

Sur quelle chaîne voir OL - OM

Pour clôturer cette 32e journée de Ligue 1, Prime Video espère voir du grand spectacle sur son antenne à partir de 20h45. Smaïl Bouabdella et Jérôme Alonzo seront aux commentaires du match tandis que Thibault Le Rol et Thierry Henry assureront la présentation avant, à la mi-temps et après le match.