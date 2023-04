OL - Académie : les U17 reçoivent la lanterne rouge Mulhouse

Avec le succès de Strasbourg samedi, les U17 de l’OL se doivent de gagner. Contre Mulhouse, lanterne rouge du championnat, seule la victoire sera belle à Meyzieu (15h).

C’est un mano a mano qui se joue depuis maintenant des semaines. L’OL et Strasbourg se tirent la bourre dans cette poule C du championnat national U17 et à trois journées de la fin, la première place n’est toujours pas assurée pour les jeunes Lyonnais. Leaders, ils ont vu le club alsacien revenir à égalité en tête (53 points) grâce à sa victoire en match avancé samedi contre Nancy. Dimanche à Meyzieu (15h), les joueurs d’Amaury Barlet ont donc l’obligation de prendre les trois points contre Mulhouse pour conserver la tête de cette poule et reprendre trois longueurs d’avance.

Face à la lanterne rouge et ses 18 défaites dans la saison, la tâche devrait s’annoncer aisée sur le papier mais attention à l’excès de confiance. Avec encore deux journées à jouer derrière, l’OL ne peut se le permettre dans sa course à la première place. Avec pas mal d’absents chez les cadres pour blessure (Meyo) ou surclassement (Pedro Vanga), les U17 vont devoir y aller à fond contre Mulhouse. Avec Enzo Molebé comme chef de file offensif, l’OL va devoir la jouer sérieux pour entrevoir encore un peu plus les play-offs.