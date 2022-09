OL - Académie : le futsal au service de la formation à la lyonnaise

Dans le football de possession et offensif prôné par l’OL, le futsal occupe désormais une place importante. Entre la création de deux équipes et l’intégration de la pratique dans le cursus de formation, le club lyonnais souhaite développer les capacités de ses jeunes pour être fin prêts pour le haut niveau.

Le questionnement est venu d’une déclaration de Maxence Caqueret chez nos confrères de L’Equipe courant août. En mettant en avant la formation à la lyonnaise, le milieu de terrain a également appuyé sur un point encore bien trop sous-médiatisé en France : la pratique du futsal durant ses tendres années au sein de l’Académie. Quand le Brésil ou l’Espagne ont misé sur cette pratique pour former les futures pépites du football mondial, l’Hexagone a un temps de retard. Mais une fois encore, l’OL se veut être un précurseur en la matière. Si la création d’une section futsal remonte à quatre ans, la pratique en salle a été intégrée à la formation des jeunes Lyonnais voilà une décennie sous l’impulsion notamment d’Amaury Barlet.

L’entraîneur actuel des U17 de l’OL est un adepte de cette pratique, lui qui joue au sein de l’ALF Futsal (Saint-Foy-lès-Lyon) en Régional 1, et a impulsé cette volonté d’intégrer la pratique du foot en salle dans la formation des futurs joueurs de demain à l’OL. Ca a commencé avec l’école de foot et l’expérience est désormais présente dans toutes les catégories avec un entraînement par semaine qu’importe la saison. Avec désormais dix ans d’expérience et de recul, l’entraîneur lyonnais ne voit que du positif dans cette mise en place, qui représente également une bouffée d’oxygène dans le quotidien répétitif des Lyonnais.

"Dans les questionnaires qu'on fait remplir aux joueurs, la séance de futsal est vue comme la plus intense de la semaine. L’organisation de la pratique fait que ce sont beaucoup de situations qu’ils vont vivre pendant huit minutes avec du jeu de transition, de la perte de balle. Quand on va mettre un plan de jeu d’aller presser, à 4 c’est plus facile et très vite, ils vont comprendre les cheminements, nous explique l'entraîneur des U17. A la base, on le faisait en parallèle du football à 8 et on a passé ça à 11 aussi. Ils sont obligés de décider vite."

Voir plus loin et plus vite

Au Brésil, le futsal est une vraie institution et les jeunes commencent plus souvent à jouer dans les gymnases qu’à fouler les pelouses. Cette pratique dès le plus jeune âge leur permet de développer des capacités motrices mais aussi techniques. Il y a deux ans, Maxence Caqueret avouait que "la pratique du futsal lui avait permis de devenir plus juste techniquement, plus rapide dans la prise de décision... Tout est bénéfique lorsqu'on arrive ensuite à onze. Bruno (Guimarães), par exemple, ça se voit qu'il en a fait au Brésil !" Contrôle de la semelle, tête levée ou encore capacité à se défaire d’un pressing d’un ou deux joueurs, les pré-requis demandés dans le futsal trouvent toujours une utilité même dans le passage à onze et en extérieur.

La proximité et peut-être le sentiment d’un football plus libre permet aussi à certains de se dévoiler. Ayant formé et marqué de nombreux pros d’aujourd’hui, Barlet se souvient des mots d’un certain Pierre Kalulu. Désormais champion d’Italie avec l’AC Milan, le défenseur a vu dans la pratique du futsal une opportunité de s’affirmer et prendre confiance en soi dans les catégories de jeunes à l'OL. "Il se sentait plus bridé au foot. Le futsal lui permettait de dribbler, de partir en conduite, se remémore le formateur lyonnais. Ca l’a libéré de pouvoir partir entre deux joueurs, comme Maxence le faisait avec les jeunes. Le terrain est petit au futsal donc tu es obligé d’attaquer, d’apporter des supériorités numériques."

Des situations en futsal qui se retrouvent aussi à 11

Le ressenti positif des joueurs et la valeur ajoutés de ces entraînements ont poussé l’OL à passer une étape supérieure dans la formation, bien aidé par Claudio Caçapa. L’actuel adjoint de Peter Bosz avait passé son D.E.S (Diplôme d'Etat Supérieur) avec le thème du futsal et avait échangé sur le sujet avec Amaury Barlet. L’expérience du Brésilien a forcément trouvé un écho chez son homologue ainsi que chezJean-François Vulliez. Le directeur de l’Académie a poussé cette volonté d’intégrer le futsal dans la formation des Kalulu, Lukeba et autres joueurs formés à l’OL et passés pros. Avec une philosophie simple.

"Quand tu joues à 11, tu as beaucoup de situations où tu te retrouves à 3 contre 2, à 4 contre 3, développe le directeur du centre. Le jeu, il se construit dans de petits espaces et à Lyon notamment où tu as un culture de jeu offensive avec plutôt le ballon. Tu te retrouves face à des blocs bas et il faut résoudre ces situations."

Cette problématique, Peter Bosz aimerait bien en trouver la réponse chez les professionnels depuis son arrivée sur le banc. Néanmoins, avec le coach néerlandais adepte du football total et du gegenpressing, la formation lyonnaise a trouvé quelqu’un avec qui discuter. Tout n'est pas poussé jusqu'au boutisme entre l’équipe pro et la formation comme ce qui peut se faire au Barça avec un système de jeu unique des U13 au Camp Nou.

Une philosophie portée vers l'offensive

Mais avoir un entraîneur façonné aux mêmes idées facilite forcément l’adaptation des jeunes joueurs au moment d’intégrer les entraînements ou la Ligue 1. Joël Fréchet, ancien international français de futsal et coach de la section OL futsal jusqu'à la saison passée, assure que la fameuse règle du pressing de 5 secondes cher à Bosz "est le thème principal de l’entraîneur de l’équipe A en futsal aujourd’hui. Aller chercher les joueurs, aller les presser. Mais aussi sortir du pressing."

Les synergies et passerelles entre le futsal et le football classique sont nombreuses. En France, l'exemple de Wissam Ben Yedder passé par cette "case" avant de goûter au monde professionnel est souvent mis en avant. Mais du Brésil au Portugais, les réussites se comptent bien plus que sur les dix doigts de la main. Si aujourd'hui, des jeunes comme Mohamed El Arouch ou même Castello Lukeba ont le niveau technique que peut requérir la Ligue 1, la pratique du futsal pendant quatre ou cinq ans n'y est pas étrangère. De quoi conforter l'OL dans sa volonté d'en faire encore plus dans ce développement.