Deux jours après avoir réaffirmé son soutien à Peter Bosz, Jean-Michel Aulas a concédé avoir pensé à se séparer du Néerlandais après le PSG. Néanmoins, le président de l’OL veut croire en des jours meilleurs.

Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", Fabien Pujo avait apprécié la prise de position de Jean-Michel Aulas sur le cas Peter Bosz après la défaite contre le PSG. Deux jours après, la confiance mise en avant par l’entraîneur du Goal FC a pris du plomb dans l’aile. Une fois la défaite contre l’ogre parisien digérée, le président Aulas est revenu sur la mauvaise passe de l’OL avec les trois défaites de suite. Dans les colonnes de L’Equipe, "JMA" a conforté Peter Bosz tout en le fragilisant par la même occasion. Une bonne manière de maintenir le technicien sous pression, lui qui assurait "ne pas avoir peur pour son poste" dimanche soir.

"On ne va pas tout remettre en cause après trois défaites successives (en Ligue 1 contre Lorient, Monaco et le PSG) même si c'est insupportable de perdre, a glissé Jean-Michel Aulas au quotidien sportif. Mais est-ce qu'on ne prend pas un risque supplémentaire en changeant d'entraîneur alors que c'est la huitième journée, qu'on a 13 points en étant sixième ? Ce n'est pas raisonnable mais dire qu'on n'y a pas pensé, non. Mais la réponse à la question, c'est qu'on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir. Et si on est 8e en fin de saison, j'aurais démissionné avant."

"Pas la bonne solution de changer"

Avouant publiquement avoir pensé à se séparer de Peter Bosz dans les heures qui ont suivi la défaite contre le PSG, le président lyonnais surprend. Il y a une semaine, Vincent Ponsot avouait à Olympique-et-Lyonnais que l’entraîneur néerlandais avait des temps de passage à respecter et que l’issue de la rencontre contre les champions de France n’aurait pas d’incidence à court terme. Une semaine après, Bosz est toujours là mais le discours de la direction a semblé évoluer l'espace de quelques heures…Malgré tout conforté par son président qui est "convaincu que ce n'est pas la bonne solution de changer", l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam voit une pression supplémentaire faire son apparition.

"Si vous changez d'entraîneur avant d'aller à Lens, Rennes, Nice, vous mettez celui qui arrive dans une situation... Alors que si vous êtes convaincu que vous avez le bon coach, il ne va pas vous lâcher sur ces matches-là, il va les gagner et je préfère être à ma place qu'à celle de Lens, Rennes et Nice même s'il (Nice) change d'entraîneur..."

Fidèle à sa communication, Jean-Michel Aulas souffle le chaud et le froid pour faire passer ses messages. L’un d’eux est clairement que le prochain temps de passage sera lors de la 15e journée au moment de la trêve de la Coupe du monde.